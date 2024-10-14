الرئيس السيسي: انتصار أكتوبر سيظل علامة فارقة في تاريخ الوطن

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أن انتصار أكتوبر حكاية تجلت فيها الشخصية المصرية بكل عبقريتها، فصنعت ما تصور البعض أنه مستحيل.

وأضاف الرئيس السيسي، في كلمته خلال الندوة التثقيفية الـ40 للقوات المسلحة، اليوم الإثنين، والتي جاءت بعنوان: «نصر أكتوبر 1973 حكاية شعب»، أن انتصار أكتوبر سيظل علامة فارقة في تاريخ الوطن، مؤكدًا أن القوات المسلحة هي الدرع الحصين الذي يحمي مقدرات هذا الوطن مدعومة بشعبها.

وتابع أن خيار مصر للسلام العادل والمستدام يفرض علينا بناء القدرات الشاملة للدولة لردع أي محاولة في التفكير للاعتداء عليها.

واختتم الرئيس السيسي، قائلًا: "بتلاحمنا وإخلاصنا ووعينا قادرون على تجاوز الظروف الصعبة مهما كانت".

تأتي هذه الندوة “تحت عنوان نصر أكتوبر 1973 حكاية شعب”.. وتضمن سلسلة الفعاليات الوطنية التي تهدف إلى تعزيز الروح الوطنية وتسليط الضوء على بطولات القوات المسلحة المصرية في حماية الوطن وتحقيق نصر أكتوبر.

وتشهد الندوة حضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وعدد من الوزراء وكبار رجال القوات المسلحة، ونخبة من القادة العسكريين وكبار الشخصيات الوطنية، إضافة إلى أبطال حرب أكتوبر الذين يشاركون في سرد تفاصيل معركة العبور والانتصارات التي حققتها القوات المصرية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

وتتضمن الندوة عروضاً وثائقية وشهادات حية من أبطال الحرب، مما يعكس الدور الكبير الذي تقوم به القوات المسلحة في تحقيق الأمن والاستقرار لمصر ودعم جهود التنمية الشاملة .