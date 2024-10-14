"رحلة في عالم الفنون واكتشاف الذات".. احتفالية بمركز محمود سعيد للمتاحف بالإسكندرية

ينظم مركز محمود سعيد للمتاحف بالإسكندرية، احتفالية تتضمن ندوة - ورشة عمل - معرض فني برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة وفي ضوء اهتمام قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش بالتعريف للأثر الإيجابي للعلاج بالفن.

يتضمن اليوم الأول الأربعاء 16/10/2024، الندوة الافتتاحية بعنوان "الأثر الإيجابي للعلاج بالفن التشكيلي والموسيقى على صحة الفرد والمجتمع" من الساعة 11 صباحاً حتى الساعة 2 ظهراً.

ويشمل البرنامج ورشة عمل بعنوان "استكشاف الذات من خلال فن النيوجرافي" من الساعة 2 ظهراً حتى الساعة 5 مساء.

بينما يتضمن اليوم الثاني الخميس 17/10/2024، الندوة الختامية بعنوان"الفن كوسيلة علاجية بين السلبية والإيجابية والقناعة الاجتماعية الفن أداة لتحسين الصحة العامة" من الساعة 6 مساء حتى الساعة 8 مساء.

كما يتضمن المعرض الفني "نتاج ورشة العمل لفن النيوجرافي" من الساعة 8 مساء حتى الساعة 9 مساء.