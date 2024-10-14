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الإثنين 14 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

"رحلة في عالم الفنون واكتشاف الذات".. احتفالية بمركز محمود سعيد للمتاحف بالإسكندرية

رحلة فى عالم الفنون
رحلة فى عالم الفنون واكتشاف الذات
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ينظم مركز محمود سعيد للمتاحف بالإسكندرية، احتفالية تتضمن ندوة - ورشة عمل - معرض فني برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة وفي ضوء اهتمام قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش بالتعريف للأثر الإيجابي للعلاج بالفن.

يتضمن اليوم الأول الأربعاء 16/10/2024،  الندوة الافتتاحية بعنوان "الأثر الإيجابي للعلاج بالفن التشكيلي والموسيقى على صحة الفرد والمجتمع" من الساعة 11 صباحاً حتى الساعة 2 ظهراً.

ويشمل البرنامج ورشة عمل بعنوان "استكشاف الذات من خلال فن النيوجرافي" من الساعة 2 ظهراً حتى الساعة 5 مساء.

بينما يتضمن اليوم الثاني الخميس 17/10/2024، الندوة الختامية بعنوان"الفن كوسيلة علاجية بين السلبية والإيجابية والقناعة الاجتماعية الفن أداة لتحسين الصحة العامة" من الساعة 6 مساء حتى الساعة 8 مساء.

كما يتضمن المعرض الفني "نتاج ورشة العمل لفن النيوجرافي" من الساعة 8 مساء حتى الساعة 9 مساء.

قد تكون صورة ‏‏‏٥‏ أشخاص‏ و‏تحتوي على النص '‏1・/ P.PE/ برنامج اليوم الأول الاربعاء ندوة الإفتتاحية بعنوان الأثر الإيجابي للعلاج بالفن التشكيلي والموسيقى على صحة الفرد والمجتمع استكشاف الذات من خلال فن الذيوجرافي محمد حسني الفنان .1 رانيا رائيادسوقي مؤلف موسيقى ومدرب وقاند کورال إيمان د.إيمان_كمل كامل البحيري المنسق الع اللملتقى المصري المنسق.العالتاعلنتقر_المصری للقتون في لصحه استشار يتريوي نفسي معالجبالفن معالج بالفن رئيس مق وسسة EKAT العلاج بالفن أ محمد کشک منى الصياد -التصوير- كلية الفنونالجميلة جامعة لاسكندر ارية فنان_تشكیلی ومعال شعور بالفن الأمين ومدي العلاقات العامة مؤسسة للطلاب بالفن EKAΤ 고그들에 超 HEENHEALTA வவிபபருககுமி்பர்‏'‏‏
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وزير الثقافة قطاع الفنون التشكيلية مركز محمود سعيد للمتاحف بالإسكندرية الأثر الإيجابي للعلاج بالفن التشكيلي استكشاف الذات من خلال فن النيوجرافي