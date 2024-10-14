كهرباء الإسكندرية ترفع الوعي المجتمعي بآليات ترشيد الاستهلاك

نظمت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، بالتعاون مع المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا، محاضرة تثقيفية توعوية عن (آليات ترشيد استهلاك الكهرباء) تحت رعاية المهندس إيهاب الفقي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

واستهلت الحديث المهندسة دنيا عمر بأن الطاقة الكهربائية تعتبر مصدراً اساسياً يعتمد عليه الإنسان في كل نواحي الحياة إذ أنها تدخل في تشغيل العديد من الأجهزة الإلكترونية والكهربائية اللازمة لحفظ الأطعمة كالثلاجات، وللتعليم كأجهزة الكمبيوتر واللاب توب وان من أهم طرق ترشيد الطاقة الكهربائية في المنزل توفير الإضاءة باستبدال اللمبات العادية باللمبات الليد للطاقة التي يكون استهلاكها أقل من اللمبات العادية.

ونصحت باستخدام عاكسات الضوء للجدران أو الدهانات الزيتية لتوفير الإضاءة الجيدة للغرف وإطفاء الإضاءة في فترة النهار والاكتفاء بضوء الشمس وكذلك إطفاء الإنارة في غرف المعيشة غير الشاغرة وإطفاء الأجهزة الكهربائية في فترة الليل والحرص على استعمال شاشات LED الموفرة للطاقة الى ما يقارب 90% عن الشاشات العادية وضرورة فصل الأجهزة الكهربائية كالراديو والكمبيوتر من الكهرباء بعد الانتهاء من استعمالها مع فصل شواحن الهواتف من الكهرباء بعد الانتهاء من استخدامها وذلك لانه يستهلك ما يقارب من10% من قدرة الشاحن .

من جهة أخرى، أشارت المهندسة شهيرة أحمد أيضاً إلى أهمية ضبط درجة حرارة المكيف في الصيف على درجة حرارة ٢٤ مئوية الأمر الذي يبقى درجة حرارة المنزل معتدلة ويقلل من استهلاك الكهرباء وان افضل درجات الحرارة الموصى بها في الشتاء وفقاً لخبراء التكيفات تتراوح بين 21 الى 25 درجة مئوية ، وكذلك الاستغناء عن الأجهزة القديمة واستبدالها بالنوع الموفر للطاقة والتي تتميز بخاصية ترشيد الطاقة وتشغيل افران الكهرباء عند الضرورة واستعمال الميكرويف في التسخين لان التسخين يكون اسرع مع أهمية التخفيف عند فتح باب الثلاجة كثيرا الأمر الذي يقلل ما يقارب من 15% من الطاقة وتجنب تشغيل سخان الماء في فصل الصيف واطفائه حال غلي الماء وذلك لأهمية استهلاك الكهرباء للحفاظ على الموارد وتوفير النفقات

وفي حالة استخدام الغسالة والمجفف لتقليل الاستهلاك وتوفير في قيمة الفاتورة الشهرية يجب اتباع الآتي :

١- تقليل عدد مرات التشغيل من خلال تقسيم دفعات الغسيل على الأسبوع .

٢- تشغيل الغسالة بأقصى حمولة من الملابس لتجنب هدر الطاقة .

٣- بالنسبة للغلاية الكهربائية فينصح بملء الغلاية على حسب الحاجة لعدم استهلاك المزيد من الكهرباء .