جامعة سوهاج تناقش الإتجاهات الحديثة في علم الأنف والأذن والحنجرة

افتتح الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، فعاليات المؤتمر الخامس لقسم الانف والأذن والحنجرة بكلية الطب البشري، تحت عنوان "الاتجاهات الحديثة في علم الأنف والأذن والحنجرة.
جاء ذلك بحضور الدكتور عبد المتين موسي رئيس جامعة جنوب الوادي الأسبق ورئيس شرف المؤتمر، والدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب، والدكتور حاتم عمار وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد عبد القادر استاذ الأنف والاذن والحنجرة ورئيس المؤتمر، والدكتور محمد عبد الغفار رئيس القسم والدكتور مجدي هنري ممثلاً عن نقابة الأطباء بسوهاج.
وأكد النعماني علي حرص الجامعة على القيام بدورها الملموس فى مجال العمل البحثي والنشاط العلمي ودعم كافة سبل التحديث والتطوير فى مختلف كلياتها وأقسامها وتذليل العقبات لارتقاء العمل الطبى والجامعى، واهتمامها ايضاً بعقد الندوات والمؤتمرات العلمية المتتالية لمواكبة ما هو جديد في مجالات المعرفة بصفة عامة وفي المجال الطبي بصفة خاصة بهدف مواكبة التطور المستمر الذي يشهده العالم في مجال التشخيص والعلاج.
واشاد "النعماني" بما يمتلكه قسم جراحة الأنف والأذن والحنجرة من كفاءات سواء من الأساتذة أو شباب الأطباء ،وما حققه من انجاز في القضاء علي قوائم الانتظار بنسبة ١٠٠٪ ، حيث نجح القسم في إجراء ١٧٢ عملية زراعة قوقعة منذ بدء المبادرة الرئاسيه للقضاء علي قوائم الانتظار ، مرحباً بالدكتور عبدالمتين موسي مؤسس كلية الطب ورئيس جامعة جنوب الوادي الاسبق، و موجهاً شكره لجميع القائمين علي المؤتمر متمنياً نجاح المؤتمر وخروجه بتوصيات مثمره في هذا المجال.
وقال الدكتور مجدي القاضي ان القسم يشارك بصورة فعالة في خدمه المجتمع والمرضي المترددين عليه حيث استقبل القسم منذ شهر اغسطس الماضي وحتي الان ٣٤١٧ مريض، وقام بإجراء ٦٩٤٣ عملية جراحيه كبري وذات مهاره ومتوسطه.
وأوضح الدكتور محمد عبد القادر ان المؤتمر يضم نخبة كبيرة من الأساتذة والاستشاريين والمتخصصين وشباب الأطباء في تخصص الانف والأذن والحنجرة من الجامعات المصرية القاهره، الزقازيق، المنصوره، أسيوط، القصر العيني، طنطا، بني سويف، المنيا، سوهاج، قنا، اسوان" إلى جانب مشاركة نخبه من الأساتذة من مستشفيات وزاره الصحة.
وأوضح الدكتور محمد عبد الغفار ان المؤتمر تستمر فعالياته علي مدار اربعه ايام ويتضمن ٧ جلسات علمية تشتمل علي ٢٥ محاضره تناقش عدد من الموضوعات منها الحالات الصعبه أثناء استئصال اللوز واللحميه وكيفية التعامل معها، كيفية التعامل مع شق القصبة الهوائية ومضاعفاته، أحدث الطرق في التعامل مع مرضي ضعف السمع وعدم الاتزان وطنين الأذن، مناقشة أحدث ما تم الوصول اليه في زراعه القوقعة، والتشريح الجراحي لقاع الجمجمه وطرق العلاج والمضاعفات، كما يتضمن المؤتمر ورشة عمل عن زراعة القوقعه وكيفية التعامل مع المرضي بعد زراعه القوقعة.