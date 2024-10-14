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الإثنين 14 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ضبط 16 مخالفة تموينية بالمراغة في سوهاج

احمد السايس
احمد السايس
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قاد اللواء أحمد السايس، سكرتير عام مساعد المحافظة، حملة مكبرة لمتابعة سير العمل بعدد من المخابز بنطاق مركز المراغة، بالتعاون مع مديرية التموين، والإدارات التموينية التابعة، والرقابة التموينية، تنفيذا لتوجيهات اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، بإحكام الرقابة على المخابز، والمرور المفاجئ للتأكد من مدى الالتزام بالمواصفات المقررة لرغيف الخبز.

وأوضح السكرتير المساعد أن الحملة أسفرت عن تحرير 16 مخالفة تموينية متنوعة " عدم نظافة المعجن، و توقف عن الإنتاج، وعدم مطابقة المواصفات، والتصرف في 12 شكارة دقيق، ونقص وزن، وعدم إعلان عن مواعيد التشغيل، وعدم إعطاء بون صرف، وغلق في مواعيد العمل الرسمية"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.

ومن جانبه قال الدكتور سامح التوني وكيل وزارة التموين بسوهاج، أن إدارة الرقابة التموينية بالمديرية قامت بحملات مكبرة مماثلة بمركزي طهطا وجهينة، أسفرت عن تحرير 15 محضر تموين متنوع لمخابز طهطا، وعدد 11 محضر متنوع لمخابز جهينة.

وأشار " السايس " إلى استمرار تنفيذ توجيهات السيد المحافظ بالمتابعة المستمرة، والمرور على المخابز بشكل دوري لإحكام الرقابة عليها، وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين، وحقهم في توفير رغيف خبز بالمواصفات القياسية المحددة والمطلوبة.

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المراغة سوهاج