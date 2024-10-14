جائزة أفضل فيلم روائي لفيلم أمانة البحر بمهرجان لينز السينمائي الدولي

فاز الفيلم القصير أمانة البحر للمخرجة هند سهيل بجائزة أفضل فيلم روائي بمهرجان لينز السينمائي الدولي للأفلام القصيرة (9 - 12 أكتوبر) بالنمسا، وذلك قبيل عرضه الأول بالعالم العربي بالدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي هذا الشهر.

وقال أعضاء لجنة التحكيم تعليقًا على الفيلم "تتكشف أحداث هذا الفيلم بهدوء ودون إزعاج، تمامًا مثل بطله الذي يقودنا في رحلة عاطفية حميمة. فيلم طريق شاعري يصل مباشرة إلى القلب. ويتناول بجرأة المحظورات المجتمعية، وينقل بشكل جميل مفهوم أن الوداع ليس لحظة واحدة، بل عملية تدريجية. وما أفضل طريقة لتصوير ذلك من جائزة أفضل فيلم روائي للمخرجة هند سهيل عن فيلم أمانة البحر".

شهد الفيلم عرضه العالمي الأول في مهرجان ساو باولو السينمائي الدولي للفيلم القصير حيث أُختير كأحد أفضل 10 أفلام باختيار الجمهور، وتدور أحداثه حول زين الذي يندفع ويسرق جثة والدته أثناء مراسم تحضير الدفن، لتحقيق حلمها الذي لم تتمكن من تحقيقه وهي على قيد الحياة. يقود زين سيارته بعيدًا عن قريته الصغيرة المتواضعة ليذهب في رحلة ستغير حياته للأبد.

الفيلم من إخراج هند سهيل وهي أيضًا مؤلفة الفيلم وشاركها في الكتابة عمر زينهم، بطولة نبيل بطرس طلعان، ومدير التصوير مصطفى الكاشف.

هند سهيل مخرجة ومونتيرة مصرية درست المونتاج في المعهد العالي للسينما وعملت كمساعد مخرج مع عدد من المخرجين المميزين في العديد من الأفلام القصيرة والإعلانات التجارية بعد التخرج لصقل مهاراتها، قبل أن تسعى لتحقيق حلمها بأن تصبح مخرجة. فيلم أمانة البحر هو الفيلم الأول للمخرجة.