سناء منصور تروي كيف نطقت إذاعة "مونت كارلو" بالعربية في نصر أكتوبر؟

روت الإعلامية سناء منصور حكاية الدور الإعلامي خلال حرب أكتوبر، في كلمتها بالندوة التثقيفية الـ 40 التي تحمل اسم "نصر أكتوبر 1973 حكاية شعب" بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقالت الإعلامية سناء منصور: "الدور الإعلامي لم يكن في الداخل المصري فقط بل كان في الخارج أيضًا، كنت أعمل مذيعة في راديو مونت كارلو الفرنسية الشهيرة التي نطقت بالعربية خلال حرب أكتوبر".

وتابعت: "هناك فتاة كانت تعمل وكانت بعيدة عن السياسة ولكن كان معها ثلاثة منهم مصري وفلسطيني ولبنان، وكانت تبث أخبارا خفيفة وفجأة تناولوا تفاصيل حرب أكتوبر بعد الإعلان عن لحظة العبور، وكان العرض بعنوان إليكم آخر أخبار معركة المصير في الوطن العربي”.

الندوة التثقيفية الـ 40 للقوات المسلحة

وتشهد الندوة حضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وعدد من الوزراء وكبار رجال القوات المسلحة، ونخبة من القادة العسكريين وكبار الشخصيات الوطنية، إضافة إلى أبطال حرب أكتوبر الذين يشاركون في سرد تفاصيل معركة العبور والانتصارات التي حققتها القوات المصرية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي. كما تتضمن الندوة عروضاً وثائقية وشهادات حية من أبطال الحرب، مما يعكس الدور الكبير الذي تقوم به القوات المسلحة في تحقيق الأمن والاستقرار لمصر ودعم جهود التنمية الشاملة.