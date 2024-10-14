الأربعاء.. الثقافة السينمائية يعرض فيلم "Behold a Pale horse" مجانا للجمهور

يعرض مركز الثقافة السينمائية، التابع للمركز القومي للسينما برئاسة مدير التصوير د. حسين بكر، الفيلم الأجنبي الطويل "Behold a Pale horse" إنتاج ١٩٦٤ وهو من كلاسيكيات السينما العالمية للمخرج فريد زينيمان، ومن تأليف إيمريك بيرسبيرجر، سيناريو جي بي ميلار، تمثيل جريجوري بيك، وأنطوني كوين، وعمر الشريف، وميلاريدونوك.

ينتمي الفيلم إلى نوعية الأفلام الروائية الطويلة، الذي يصل مدة عرضه إلى ١١٨ دقيقة.

عمر الشريف ممثل مصرى قام ببطولة العديد من الأفلام العربية في فترة خمسينيات القرن الماضي و في أوائل الستينيات التقى بالمخرج العالمي دافيد لين الذي اكتشفه وقدمه في العديد من الأفلام العالمية.

وقد لاقي فيلمه الأول "لورنس العرب Lawrence of Arabia" في عام 1962 نجاح منقطع النظير وحصل علي شهرة جماهيرية كبيرة، ومثل عدة أدوار في عدةأفلام منها فيلم دكتور جيفاغو وفيلم "الرولز رويس الصفراء (The Yellow Rolls Royce) وفيلم "الثلج الأخضر Green Ice"، وغيرها الكثير وفي السبعينيات، قام بتمثيل فيلم «الوادي الأخير The Last Valley» عام 1971، وفيلم «بذور التمر الهندي The Tamarind Seed»، "Jaggernaut" عام 1974.

أشار مدير التصوير د.حسين بكر رئيس المركز القومي للسينما في وقت سابق بأن مركز الثقافة السينمائية بصدد إقامة العديد من الفعاليات والورش السينمائية والندوات بما يتناسب مع مختلف الفئات العمرية داخل المجتمع وبها الكثير من التنوع.

جدير بالذكر أن الفعاليات تقام في السادسة من مساء الأربعاء المقبل، بمقر مركز الثقافة السينمائية، مجانا للجمهور، وتقام الفعاليات تحت إشراف الكاتبة أمل عبدالمجيد مدير عام مركز الثقافة السينمائية.