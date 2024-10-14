العثور على جثة طفل داخل مزرعة بالوادي الجديد

عُثر على جثة طفل، اليوم الإثنين، داخل إحدى المزارع بمنطقة شرق العوينات التابعة إداريا لمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد حامد هاشم، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة طفل لمشرحة مستشفى الداخلة العام.

تبين العثور على جثة طفل مختار طه مختار محمود، 13 عامًا، ومقيم مركز أبو تيج بمحافظة أسيوط، داخل إحدى المزارع بمنطقة شرق العوينات، وجرى نقل جثته لوحدة العوينات الصحية، وبتوقيع الكشف الطبي عليه تبين حدوث الوفاة من ساعات وتحتاج لتوقيع الكشف الطبي من خلال الطب الشرعي لتحديد عدم وجود شبهة جنائية من عدمه.

جرى نقل جثة الطفل لمشرحة مستشفى الداخلة العام، تحت تصرف النيابة العامة فيما تحرر محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.