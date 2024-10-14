ads
الإثنين 14 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

العثور على جثة طفل داخل مزرعة بالوادي الجديد

اسعاف
اسعاف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

عُثر على جثة طفل، اليوم الإثنين، داخل إحدى المزارع بمنطقة شرق العوينات التابعة إداريا لمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد. 

تلقى اللواء محمد حامد هاشم، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة طفل لمشرحة مستشفى الداخلة العام. 

تبين العثور على جثة طفل مختار طه مختار محمود، 13 عامًا، ومقيم مركز أبو تيج بمحافظة أسيوط، داخل إحدى المزارع بمنطقة شرق العوينات، وجرى نقل جثته لوحدة العوينات الصحية، وبتوقيع الكشف الطبي عليه تبين حدوث الوفاة من ساعات وتحتاج لتوقيع الكشف الطبي من خلال الطب الشرعي لتحديد عدم وجود شبهة جنائية من عدمه.

جرى نقل جثة الطفل لمشرحة مستشفى الداخلة العام، تحت تصرف النيابة العامة فيما تحرر محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات. 

جثة طفل مركز مشرحة شرق