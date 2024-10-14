بعنوان "مصر 2030".. افتتاح معرض مشاريع تخرج طلاب كلية الفنون بالأقصر

افتتحت الدكتورة صابرين عبد الجليل، القائم بأعمال رئيس جامعة الأقصر، اليوم الاثنين، معرض مشروعات تخرج طلاب كلية الفنون الجميلة للدفعة رقم 24 للعام الأكاديمى 2023/2024 تحت عنوان "مصر 2030"، حيث جاءت مشاريع التخرج ضمن المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان، واحتفالات الدولة بالذكرى 51 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

شهد افتتاح المعرض، كلا من العميد.أ.ح عمرو محمد مالك، المستشار العسكرى لمحافظة الأقصر، والعقيد محمد جمال عمار، نائب المستشار العسكرى لمحافظة الأقصر لشئون الجامعات، والدكتور أحمد محيى حمزة عميد الكلية، وإشراف الدكتور أحمد حمدي عبدالحارس وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور يوسف محمود، والدكتورة مروة عزت، والدكتورة جهاد شريت، رؤساء الأقسام العلمية.

المشروعات القومية محور أساسي لمشاريع تخرج طلاب كلية الفنون بالأقصر

وتناولت مشروعات التخرج، عدة موضوعات منها "الهوية البصرية والموروث الثقافى لمحافظة الأقصر- مشروع حياة كريمة ــ المشروعات التنموية ــ الهوية الثقافية فى العصر الرقمى ــ مشروع تطوير كورنيش النيل بالأقصر ــ محطة القطار الكهربائى السريع بالأقصرــ تطوير حديقة سيدى منصور بالأقصر ــ متحف الأقصر - فندق ومنتجع بيئي".

وأشادت الدكتورة صابرين عبد الجليل، القائم بأعمال رئيس جامعة الأقصر، بمستوى مشاريع التخرج التي قدمها طلاب كلية الفنون الجميلة، وفى سياق حرص كلية الفنون الجميلة على الدفع بطلاب البكالوريوس وخاصة مشروع التخرج للمشاركة فى تفعيل خطة الدولة المصرية ووضع أفكار تصميمية وإبداعية تقوم على ترسيخ الهوية البصرية والصورة الذهنية لمحافظة الأقصر وإظهار الهوية التراثية والثقافية للمحافظة، وكذلك حث الطلاب على تبنى قضايا التنمية المستدامة بخطة الدولة 2030.

وأكدت الدكتورة صابرين، على أن هذه الأعمال تأتي من منطلق الحرص على تحفيز الشباب للمشاركة الفعالة فى المشروعات القومية وتأكيد على دور الكلية والجامعة وكوادرها للمشاركة الفعالة في تحقيق رؤية القيادة السياسية للجمهورية الجديدة وفى محاولة جادة لتحويل الفكر الأكاديمي المتميز إلى مشروعات تنفذ على أرض الواقع، الأمر الذى يعمل على تنمية مهارات الشباب والاستفادة من الفكر الجديد لهم، والتأكيد على أن هذا الجيل مستعد للعمل والمشاركة بما يضمن الانتماء الذى طالما يترسخ حيث يمتلك الشباب أفكاراً جاده قابلة للتغيير.

عميد كلية الفنون: نسعى لأن نصبح واحدة من الكليات الحكومية المتميزة فى نشر التعليم والثقافة

من جانبه، قال الدكتور أحمد محي حمزة، عميد كلية الفنون الجميلة، أن مشروعات التخرج هذه تأتي في إطار حرص الكلية على التأكيد على رؤيتها في أن تصبح واحدة من الكليات الحكومية المتميزة فى نشر التعليم والثقافة والبحث العلمي ومصادر المعرفة والسعي قدماً فى تأكيد خدمتها للمجتمع، مؤكده بذلك علي دورها فى تنمية المجتمع وذلك من خلال التأكيد والتدعيم بمقومات الجودة العالية من منظور عالمى وعلى هذا فقد كانت هناك العديد من المشروعات الفنية والإبداعية تؤكد على هذه السياسة العامة لمشروعات التخرج.

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