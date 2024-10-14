البنك المركزي يسمح للبنوك بإصدار بطاقات خصم مباشر بالعملات الأجنبية لحسابات الشمول المالي

أعلن البنك المركزي المصري عن السماح للبنوك بإصدار بطاقات الخصم المباشر بالعملات الأجنبية لأصحاب حسابات الشمول المالي بنفس عملة الحساب، وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من البنك المركزي لإصدار هذه البطاقات.

فتح حسابات الشمول المالي بالعملات الأجنبية

كما قرر البنك المركزي السماح للبنوك بفتح حسابات الشمول المالي بالعملات الأجنبية، إلى جانب الجنيه المصري، سواء للأفراد أو للمنشآت متناهية الصغر ضمن فئتي "أ" و"ب"، وفقًا للكتاب الدوري الصادر في نوفمبر 2023. وتُصنف هذه الفئات من العملاء ضمن الفئات منخفضة المخاطر.

حدود السحب والمعاملات بالعملات الأجنبية

أوضح البنك المركزي أنه سيتم تطبيق الحدود القصوى اليومية والشهرية المقررة بالمعادل بالجنيه المصري، بناءً على سعر الصرف السائد وقت تنفيذ المعاملات، وفي حالة تجاوز هذه الحدود، يتم تطبيق إجراءات العناية الواجبة الخاصة بالعملاء وفقًا لتعليمات وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة في فبراير 2020.

تسهيل المعاملات المصرفية وتعزيز الشمول المالي

يأتي هذا القرار في إطار متابعة البنك المركزي لتنفيذ التعليمات الرقابية، حيث تبين وجود فئات مستهدفة من الشمول المالي تحتاج إلى دمج في القطاع المصرفي الرسمي.

كما أن طبيعة تعاملات بعض العملاء تتطلب فتح حسابات بالعملات الأجنبية لتسهيل معاملاتهم المالية، وقد تم اتخاذ هذا الإجراء بعد التشاور مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بهدف دعم العملاء وتبسيط تعاملاتهم المصرفية.