نائب محافظ الإسماعيلية يستقبل بعثة الغوص المشاركة في نهائيات بطولة سباحة الزعانف بإيطاليا

استقبل المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اليوم الإثنين، بعثة منطقة الإسماعيلية للغوص والإنقاذ؛ لتحفيزهم قبل السفر للمشاركة في نهائيات بطولة العالم للأندية لسباحة الزعانف بإيطاليا، خلال الفترة من ١٨ وحتى ٢١ أكتوبر الجاري.

وذلك بحضور اللواء محمد أنيس السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، الدكتور علي حطب مدير المكتب الفني للمحافظة، الدكتور إيهاب صلاح مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية، اللواء محمد مسلم رئيس منطقة الإسماعيلية للغوص والإنقاذ، المهندس محمد رمضان نائب رئيس المنطقة، المهندس هاني عادل عضو مجلس إدارة منطقة الإسماعيلية للغوص والإنقاذ، كابتن محمد عيد المدير التنفيذي للمنطقة، والجهاز الفني للفريق.

وخلال اللقاء نقل نائب محافظ الإسماعيلية، تحيات اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، للاعبين والجهاز الفني وكافة أفراد البعثة المسافرة لبطولة العالم للأندية بإيطاليا، مؤكدًا لهم على تقديم كافة أوجه الدعم للفريق.

وأضاف "عصام"، نحن على ثقة من تحقيقكم لنتائج رائعة خلال البطولة كعهدنا بكم دائمًا، وننتظر عودتكم بكأس البطولة، ورفع اسم مصر عاليًا في ذلك المحفل الدولي.

ومن جانبه وجَّه رئيس منطقة الإسماعيلية للغوص والإنقاذ، الشكر لنائب محافظ الإسماعيلية على حسن وحفاوة الاستقبال والدعم قبل السفر لبطولة العالم بإيطاليا، مؤكدًا على تقديم كافة أفراد البعثة أقصي مجهود لرفع اسم مصر عاليًا والحصول على لقب البطولة.

ومن الجدير ذكره، أن البعثة تضم ١٥ سباحًا وسباحةً يتنافسون في مراحل العمومي والناشئين لبطولة العالم للأندية بإيطاليا، وتضم منطقة الإسماعيلية للغوص والإنقاذ محافظات (الإسماعيلية، السويس، القليوبية، الشرقية، المنوفية، البحر الأحمر، وشمال وجنوب سيناء)، ويضم الفرع ٢٩ ناديا وهيئة رياضية.