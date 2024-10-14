محافظ الأقصر والسفير الفرنسي يشهدان أعمال تطوير المتحف المفتوح بمعبد الكرنك

شهد المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، والسفير الفرنسي بالقاهرة إيريك شوفاليية، والدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، اليوم الاثنين، تفقد سير الأعمال التابعة للمركز المصري الفرنسي داخل مجموعة معابد الكرنك والتي شملت مجموعة من المواقع انتهي بها العمل، ومجموعة أخري موضوعة في الخطة المستقبلية خلال الفترة القادمة.

وتضمنت الجولة تفقد أعمال تطوير المتحف المفتوح والذي يوجد به مجموعة كبيرة من القطع التي تم اكتشافها خلال السنوات الماضية، كما تم تفقد بوابة الملك رمسيس الثالث شمال شرق صالة الأعمدة الكبري وهذه البوابة مشيدة من الحجر الرملي وعليها نقوش تخص الملك رمسيس الثالث، كما تم تفقد معبد طهارقة القريب من البحيرة المقدسة.

وخلال الجولة، أكد السفير الفرنسي سعادته بالنتائج المبهرة بين الجانبين المصري والفرنسي والتعاون المستمر منذ تأسيس المركز المصري الفرنسي عام 1967، مضيفا أن الحكومة الفرنسية خصصت 37 مليون جنيه لاستمرار أعمال الترميمات والتطوير التي تتم داخل معابد الكرنك ومنها المتحف المفتوح وبعض أعمال الحفائر.

ومن جانبه، أعرب محافظ الأقصر عن سعادته بالتعاون مع الجانب الفرنسي، مؤكدا أن تلك الأعمال سيكون لها أثر ايجابي على السياحة الوافدة إلى الأقصر، ومتمنيا المزيد من التعاون مع الجانب الفرنسي في مجال الآثار.

فرنسا تخصص 37 مليون جنيه لإعادة ترميم عدة مناطق داخل معابد الكرنك

من جانبه، أشار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إلى استمرار التعاون لأكثر من 50 سنة مع الجانب الفرنسي متمثلا في المركز المصري الفرنسي الذي يعمل بمعابد الكرنك طوال هذه السنوات، مؤكدا على ان هذه الفترة تشهد تعاون مبهر في ترميم معابد الكرنك من خلال التعاون المشترك بين وزارة السياحة والأثار والمركز المصري الفرنسي، لافتا إلى أن الجانب الفرنسي أهدى معابد الكرنك 37 مليون جنيه لإعادة ترميم عدة مناطق داخل معابد الكرنك وتطويرها ورفع كفاءة العديد من المناطق ومنها المتحف المفتوح بالمعبد وإعادة تجميع القطع ببوابة الملك رمسيس الثالث والمقاصير الأزورية بالفناء الأول.

وأضاف الدكتور محمد إسماعيل، نعد بإعداد خريطة زيارات معابد الكرنك في المرحلة المقبلة ليشاهد الزائرين أعمالا جديدة تليق بالحضارة المصرية القديمة.

شهدت الجولة حضور كلا من الطيب غريب مدير معابد الكرنك، والدكتور عبد الغفار وجدى، مدير آثار البر الغربي، واللواء علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، وعدد من قيادات وزارة السياحة والاثار، والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

جولة السفير الفرنسي بمعد الكرنك (6)

جولة السفير الفرنسي بمعد الكرنك (5)

جولة السفير الفرنسي بمعد الكرنك (4)

جولة السفير الفرنسي بمعد الكرنك (3)

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جولة السفير الفرنسي بمعد الكرنك (14)

جولة السفير الفرنسي بمعد الكرنك (13)

جولة السفير الفرنسي بمعد الكرنك (12)

جولة السفير الفرنسي بمعد الكرنك (11)

جولة السفير الفرنسي بمعد الكرنك (10)

جولة السفير الفرنسي بمعد الكرنك (9)

جولة السفير الفرنسي بمعد الكرنك (8)