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الإثنين 14 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

انطلاق المؤتمر التاسع للجنة الكهنة والرعاة لمجلس كنائس مصر

مؤتمر لجنة الكهنة
مؤتمر لجنة الكهنة والرعاة لمجلس كنائس مصر
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بدأت منذ قليل فعاليات المؤتمر التاسع للجنة الكهنة والرعاة لمجلس كنائس مصر تحت شعار “رعاة حسب قلبي” (إر ١٥:٣)، وذلك بمركز لوجوس بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون. يستضيف المؤتمر قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بحضور نحو ١٣٠ من الكهنة والقساوسة من الكنائس الخمس الأعضاء في مجلس كنائس مصر.
افتتح المؤتمر بالصلاة التي قادتها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ومن المقرر أن يلقي قداسة البابا تواضروس الكلمة الافتتاحية في أولى جلسات المؤتمر. يشمل برنامج اليوم الأول محاضرتين أخريين، يلقي الأولى  الأنبا توماس، بينما يقدم الثانية الأب بولس جورجي، مع مشاركة للصلاة تقودها الكنيسة الكاثوليكية.

يقام المؤتمر تحت إشراف لجنة الكهنة والرعاة برئاسة القس ناجح فوزي، ويقوده القمص بطرس فؤاد. وحضر الآن للمشاركة في الجلسة الافتتاحية الدكتور جورج شاكر، نائب رئيس الطائفة الإنجيلية، نيافة المطران الانبا توماس ممثلاً عن غبطة الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، ونيافة المطران سامي فوزي، مطران الكنيسة الأسقفية.

كما حضر ايضاً الأمين العام لمجلس كنائس مصر الأب يشوع بخيت، بالإضافة إلى الأمناء، القمص بيشوي حلمي، القس رفعت فتحي، والأب بولس جرس.

 

 

المؤتمر التاسع للجنة الكهنة والرعاة لمجلس كنائس مصر مجلس كنائس مصر لأمين العام لمجلس كنائس مصر رعاة حسب قلبي