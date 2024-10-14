شهداء جباليا.. أطفال ونساء بين ضحايا غارات إسرائيلية على غزة

شهداء جباليا.. عشرة فلسطينيين يلقون حتفهم في غارات إسرائيلية على غزة

ارتفع عدد شهداء جباليا إلى عشرة فلسطينيين على الأقل وأصيب 40 آخرون، بينهم نساء وأطفال، في غارات إسرائيلية اليوم الاثنين على مركز لتوزيع الأغذية في مخيم جباليا للاجئين شمالي قطاع غزة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن قصفا مدفعيًا إسرائيليا طال مركزا غذائيا تابعا لوكالة الأونروا، والمعروف بـ"مركز مؤن المعسكر".

وأشارت مصادر محلية أن القصف تصادف مع وجود تجمع معظم من فيه من النساء وكبار السن، كانوا في انتظار الحصول على الطحين أو الدقيق.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" بنقل المصابين إلى مستشفى العودة في جباليا.

وأضافت "وفا" أنه جرى نقل 13 إصابة إلى مستشفى كمال عدوان، جراء إطلاق طائرات مسيرة إسرائيلية الرصاص على النازحين في مدرسة "الفوقة" خلف بركة أبو راشد في جباليا شمال قطاع غزة.

وبحسب أحدث تقرير لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة، الاثنين، فإن حصيلة مجمل ضحايا حرب غزة ارتفعت إلى 42.289 قتيلًا على الأقل، و98.684 مصابًا منذ السابع من أكتوبر الأول العام الماضي.

الصحة العالمية تحذر

وفي سياق متصل أصدرت منظمة الصحة العالمية بيانا عاجلًا حذرت فيه من مخاطر متزايدة تهدد حياة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، وسط تصاعد العنف والنزاعات.

وجاء تحذير المنظمة في ظل التوترات المتصاعدة في المنطقة، حيث تشهد غزة والضفة الغربية أعمال عنف متواصلة، فيما يشهد لبنان تصاعدا للنزاع أيضًا.

وأشارت المنظمة إلى أن اندلاع النزاع في لبنان يعرّض حياة ملايين الأشخاص للخطر، داعيةً إلى وقف إطلاق النار.

وأكدت المنظمة على ضرورة تحقيق السلام في المنطقة، مطالبةً الأطراف المتنازعة بوقف إطلاق النار والتوصل إلى حل سياسي شامل لوقف تدهور الأوضاع الإنسانية في الشرق الأوسط.

ودعت المنظمة جميع الأطراف المعنية إلى احترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين، وخاصةً النساء والأطفال، وضمان وصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين.