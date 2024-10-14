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الإثنين 14 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

البابا تواضروس يترأس المؤتمر التاسع للجنة الكهنة والرعاة لمجلس كنائس مصر

مؤتمر لجنة الكهنة
مؤتمر لجنة الكهنة والرعاة لمجلس كنائس مصر
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يترأس البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، المؤتمر التاسع لجنة الكهنة والرعاة  تحت شعار “رعاة حسب قلبي” (إر ١٥:٣)، وذلك بمركز لوجوس بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، وذلك بمركز لوجوس بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، من المقرر أن  يشارك 100 من الآباء من مختلف الكنائس المصرية في المؤتمر.
وشددت لجنة الإعلام بمجلس كنائس مصر، على ضرورة بث المؤتمر عبر جميع وسائل الإعلام، لما يحمله من أهمية في توطيد رسالة الكنائس المصرية بروح المحبة والإخاء.
ويقام المؤتمر تحت إشراف لجنة الكهنة والرعاة برئاسة القس ناجح فوزي، ويقوده القمص بطرس فؤاد.

المؤتمر التاسع لجنة الكهنة والرعاة دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون لجنة الإعلام بمجلس كنائس مصر المؤتمر التاسع