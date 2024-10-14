البابا تواضروس يترأس المؤتمر التاسع للجنة الكهنة والرعاة لمجلس كنائس مصر

يترأس البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، المؤتمر التاسع لجنة الكهنة والرعاة تحت شعار “رعاة حسب قلبي” (إر ١٥:٣)، وذلك بمركز لوجوس بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، وذلك بمركز لوجوس بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، من المقرر أن يشارك 100 من الآباء من مختلف الكنائس المصرية في المؤتمر.

وشددت لجنة الإعلام بمجلس كنائس مصر، على ضرورة بث المؤتمر عبر جميع وسائل الإعلام، لما يحمله من أهمية في توطيد رسالة الكنائس المصرية بروح المحبة والإخاء.

ويقام المؤتمر تحت إشراف لجنة الكهنة والرعاة برئاسة القس ناجح فوزي، ويقوده القمص بطرس فؤاد.