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الإثنين 14 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ سوهاج يعلن عن انتهاء أزمة الصرف الصحي بالمنشأة بعد 24 عامًا من الانتظار

محافظ سوهاج
محافظ سوهاج
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أعلن اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، عن انتهاء معاناة أهالي مدينة المنشأة مع مشكلة الصرف الصحي، حيث سيتم تشغيل المشروع بشكل تجريبي يوم 20 أكتوبر الجاري، على أن يتم التشغيل النهائي في الأول من نوفمبر المقبل.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية للمحافظ لمحطة الصرف الصحي الرئيسية بمدينة المنشأة، حيث أكد أن المشروع الذي عانى من العديد من التحديات على مدار 24 عامًا، قد تم الانتهاء منه بجهود مشتركة بين مختلف الجهات المعنية.

وأضاف المحافظ أن تشغيل مشروع الصرف الصحي سيؤدي إلى تحسين جودة الحياة لأهالي المنشأة، وحماية البيئة، وتعزيز المظهر الحضاري للمدينة.

وفي سياق متصل، وجه المحافظ بضرورة وضع خطة عاجلة لرفع كفاءة الشوارع والطرق، وتجميل المدينة، وإزالة أي إشغالات أو تعديات. كما شدد على أهمية الحفاظ على البيئة ونقل مقلب القمامة الموجود بجوار أحد مستودعات البوتاجاز إلى مكان آخر.

وأكد المحافظ على أهمية استمرار المتابعة والتقييم لمشروع الصرف الصحي، وضمان استمرارية خدماته بكفاءة عالية.

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