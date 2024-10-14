السيسي يشاهد أوبريت "بنعيش عبور تاني" خلال الندوة التثقيفية الـ40 للقوات المسلحة

شاهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أوبريت بعنوان "بنعيش عبور تاني"، وذلك خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ40 للقوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بانتصارات أكتوبر المجيد.

ويشارك في الأوبريت الفنان سيف مجدي، والفنانة حنين، والفنانة هايدي موسى، والفنان عمر المصري والفنانة كنزي التركي، والفنان محمد أسامة والفنانة زينب حسن والفنان عمر عبدالوهاب، والفنانة سارة هيثم

تأتي هذه الندوة “تحت عنوان نصر أكتوبر 1973 حكاية شعب”.. وتضمن سلسلة الفعاليات الوطنية التي تهدف إلى تعزيز الروح الوطنية وتسليط الضوء على بطولات القوات المسلحة المصرية في حماية الوطن وتحقيق نصر أكتوبر.

وتشهد الندوة حضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وعدد من الوزراء وكبار رجال القوات المسلحة، ونخبة من القادة العسكريين وكبار الشخصيات الوطنية، إضافة إلى أبطال حرب أكتوبر الذين يشاركون في سرد تفاصيل معركة العبور والانتصارات التي حققتها القوات المصرية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

كما تتضمن الندوة عروضاً وثائقية وشهادات حية من أبطال الحرب، مما يعكس الدور الكبير الذي تقوم به القوات المسلحة في تحقيق الأمن والاستقرار لمصر ودعم جهود التنمية الشاملة .