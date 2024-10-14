ads
الإثنين 14 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

نائب محافظ سوهاج يشهد فعاليات البرنامج التدريبي “ابدأ مشروعك”

نائب محافظ سوهاج
نائب محافظ سوهاج
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شهد الدكتور محمد عبد الهادي نائب محافظ سوهاج مدير وحدة التنفيذ المحلية، اليوم الاثنين، فعاليات التدريب الذي تم تنظيمه بالتعاون بين برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بسوهاج لرفع الوعي للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر للمحافظات المستهدفة ( سوهاج - قنا  - المنيا ـ أسيوط )، والذي أقيم بقاعة مجلس مدينة أخميم، ويستمر لمدة خمسة أيام.  

وقد تم التنسيق  لتنفيذ الأنشطة المخططة طبقا للخطة المعتمدة ، وتعظيم الاستفادة لأكبر عدد من المستفيدين، وتقديم عدد من دورات "ابدأ مشروعك SYB"، والتعريف بمواد ومميزات القانون ١٥٢.

حضر فعاليات التدريب نادر عبد الظاهر مدير فرع جهاز تنمية المشروعات بسوهاج، والدكتور عبد الرحيم عثمان نائب مدير فرع الجهاز بسوهاج، وعلى بهنس رئيس مركز ومدينة أخميم، وحاضر في التدريب أحمد حبارير مدرب ريادة الأعمال بمكتب سوهاج.

21D6B1B2-8B25-4414-9D2C-D4903353302F
21D6B1B2-8B25-4414-9D2C-D4903353302F
E1C15FAD-C6E3-4AC3-BDD6-7A72E07B7241
E1C15FAD-C6E3-4AC3-BDD6-7A72E07B7241
CA84B232-C11C-4CC5-8D4C-709B31223542
CA84B232-C11C-4CC5-8D4C-709B31223542
9FEF4FB8-6181-4E5F-9419-85BB25E1D73C
9FEF4FB8-6181-4E5F-9419-85BB25E1D73C
33C24784-AAF5-43AE-867D-5C2EFC2BE952
33C24784-AAF5-43AE-867D-5C2EFC2BE952
364A7791-3578-4F48-B322-9D846B0F7690
364A7791-3578-4F48-B322-9D846B0F7690
7F8305AD-1807-41C2-AD4F-1A8DDF14C18F
7F8305AD-1807-41C2-AD4F-1A8DDF14C18F
5EE5BB11-EA39-4D55-A2CE-FBF54E5DBD46
5EE5BB11-EA39-4D55-A2CE-FBF54E5DBD46
ابدأ مشروعك التنمية المحلية بصعيد مصر برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر محافظ سوهاج محمد عبد الهادي