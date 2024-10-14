حمادة هلال يقدم أغنية "الحلم" في الندوة التثقيفية الـ40 للقوات المسلحة

قدم الفنان حمادة هلال، فقرة فنية بأغنية "الحلم" وذلك خلال الندوة التثقيفية الـ 40 للقوات المسلحة، والتي جاءت بعنوان "نصر أكتوبر 1973 .. حكاية شعب".

وتأتي هذه الندوة “تحت عنوان نصر أكتوبر 1973 حكاية شعب”، وتضمن سلسلة الفعاليات الوطنية التي تهدف إلى تعزيز الروح الوطنية وتسليط الضوء على بطولات القوات المسلحة المصرية في حماية الوطن وتحقيق نصر أكتوبر.

وتشهد الندوة حضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وعدد من الوزراء وكبار رجال القوات المسلحة، ونخبة من القادة العسكريين وكبار الشخصيات الوطنية، إضافة إلى أبطال حرب أكتوبر الذين يشاركون في سرد تفاصيل معركة العبور والانتصارات التي حققتها القوات المصرية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي. كما تتضمن الندوة عروضاً وثائقية وشهادات حية من أبطال الحرب، مما يعكس الدور الكبير الذي تقوم به القوات المسلحة في تحقيق الأمن والاستقرار لمصر ودعم جهود التنمية الشاملة.

سهر الصايغ تشارك بفقرة فنية في الندوة التثقيفية الـ 40 للقوات المسلحة



وتم تقديم عرض تمثيلي شاركت فيه الممثلة سهر الصايغ والممثل محمد جمعة مع مجموعة من الأطفال حول تاريخ نصر أكتوبر المجيد، ثم عرض فيلم تسجيلي بصوت الفنان يحيي الفخراني حول الأوضاع بعد هزيمة عام 1967، ووقفة الشعب المصري خلف قيادته، حيث قام ملايين المصريين بالتبرع لصالح المجهود الحربي

كما قدم خلال الفيلم التسجيلي شهادات لعدد من قيادات وأبطال القوات المسلحة في حرب أكتوبر، حيث تحدثوا عن معركة “رأس العش” التي أوقعت خسائر كبيرة في قوات العدو الإسرائيلي، فضلا عن الضربات الجوية التي استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي في سيناء في إطار حرب الاستنزاف.



