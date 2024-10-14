أهالي قرية أجهور بالقليوبية ينعون الضحية الثالثة لقطار المنيا

اتشحت قرية أجهور الكبرى التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية بالسواد حزنا على وفاة أحد أبنائها المجند " أحمد جلال النورى 24 عاما، فى حادث قطار ماقوسة والذى وقع اليوم بمحافظة المنيا.

وأكد أصدقاء الفقيد أنه تخرج فى معهد التمريض، وتزوج منذ عامين وأنجب طفلة تبلغ من العمر 10 شهور ، كما أنه حافظا للقرآن الكريم.

وقال جيران الفقيد أن والديه متوفيين منذ 4 سنوات، ولديه اخ فقط.

وشهد أهالى القرية أن الفقيد كان يتمتع بالسمعة الحسنة الطيبة، ومحبوب من جميع أبناء القرية، حيث كان يقدم خدمات طبية مجانية لأبناء قريته لكون عمله فى صيدلية فى القرية، كما أنه محبا للخير ويشارك الجميع فى الأفراح والأحزان.

كان قد تصادم جرار بمؤخرة قطار 1087 النوم القادم من أسوان باتجاه القاهرة، بين مركزي أبو قرقاص والمنيا أمام قرية ماقوسة، ما أدى إلى سقوط عربة القوى وأخرى من القطار في ترعة الإبراهيمية، وأسفر عن وقوع حوالى 20 راكبا من ضحايا ومصابين وجرى الدفع ب23 سيارة إسعاف، كما تم انتشال جثمان ضحيتان من ترعة الابراهيمية.