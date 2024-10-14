تعرف على رسائل السيسي للمصريين فى الندوة التثقيفية الـ40 للقوات المسلحة

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم فعاليات الندوة التثقيفية الـ40 للقوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بإنتصارات أكتوبر المجيد وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة، كما كرم الرئيس السيسي عددا من أبطال حرب أكتوبر المجيد.

وألقي الرئيس السيسي كلمة جاءت أبرز رسائلها: