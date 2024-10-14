تعرف على رسائل السيسي للمصريين فى الندوة التثقيفية الـ40 للقوات المسلحة

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم فعاليات الندوة التثقيفية الـ40 للقوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بإنتصارات أكتوبر المجيد وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة، كما كرم الرئيس السيسي عددا من أبطال حرب أكتوبر المجيد.
وألقي الرئيس السيسي كلمة جاءت أبرز رسائلها:
- نصر أكتوبر كان وسيظل علامة فارقة فى تاريخ وطننا العزيز
- حرب أكتوبر حولت الهزيمة إلى نصر وملحمة سطرها الجيش والشعب ونفخر بها.
- بعد 51عاما لايزال نصر اكتوبر يفيض بالعبر
- التخطيط العلمى والتكاتف أمام التحديات هى السبيل لتحقيق الأهداف.
- التاريخ العسكرى سجل بحروف من نور عظمة انتصار أكتوبر
- دور الشعب كبير فى الانتصار ومساندة جيشه
- النصر يتحقق بوحدة الشعب وصمودة وإرادته
- نصر أكتوبر حكاية شعب تحمل وصبر من أجل البلد.
- الشعب يبذل الغالى والنفيس لحماية أرضه
- القوات المسلحة هى الدعم الحصين الذى يحمى الوطن.
- السلام العادل يراعى حقوق الشعب الفلسطينى.
- ذكرى نصر اكتوبر تأتى فى ظل أوضاع مضطربة وخيارنا السلام العادل
- مساعى مصر الدائمة الحفاظ على الأمن واستقرار المنطقة.
- التحية والتقدير إلى ابطال مصر وشهداء القوات المسلحة حرب أكتوبر المجيد
- شعب مصر اصيل ولا ينسي أبنائه من الشهداء.
- وجه الرپيس حديثه للقوات المسلحة المصرية قائلا كنتم على مدار التاريخ حصن الوطن ويده الضاربة.
- تلاحم الشعب قادر على تجاوز الظروف الصعبة.
- الحرص على الاستمرار فى التنمية والبناء وتحسين ظروف المعيشة.