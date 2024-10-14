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الإثنين 14 أكتوبر 2024
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

المشدد 5 سنوات لعاطلين في الشروع بقتل عامل وسرقته بالساحل

أرشيفيه
أرشيفيه
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قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة شخصين، بالسجن المشدد 5 سنوات بتهمة الشروع في قتل عامل بمنطقة الساحل.
كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت إخطارا من أحد المستشفيات بوصول شاب مصاب ىجرح طعني إثر نشوب مشاجرة وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهمين وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض علي شخصين وبمواجهتهم اعترفوا بسرقة المجني عليه وإصابته وحيازة سلاح أبيض “مطواه” وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة  حيال الواقعة.

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