بهي الدين الإبراشي: مصر نفذت 3 اتفاقيات فقط لإنتاج الهيدروجين

قال بهي الدين الإبراشي، عضو المجلس المصري للشئون الخارجية، إن الهيدروجين ملئ بالطاقة ويساهم في بيئة نظيفة، وخالي تماما من الكربون.

وتابع الإبراشي، على هامش ندوة المجلس المصري للشئون الخارجية المنعقدة الآن تحت عنوان "مبادرة الهيدروجين الأخضر في مصر.. بين الفرص والتحديات"، أن الهيدروجين له عدة أشكال، منها الأسود والرمادي ثم الأزرق، والهدف من إنتاجه هو تصدير الهيدروجين للدول التي تحتاجه وتستطيع تحمل تكلفته.

وأكد، أن مصر وقعت ٢٧ اتفاقية لإنتاج الهيدروجين، ولكن لم يتم تفعيل سوى ٣ اتفاقيات، مشيرا إلى أن مصر لديها ٧٤ % من الغاز تقوم وزارة الكهرباء باستخدامه لتشغيل الكهرباء، وعند استبدال الطاقة الجديدة والمتجددة بديلًا عن الغاز في توليد الكهرباء سيتم استخدام ٧.٤ % فقط من الغاز، ولكن ينقصنا التكنولوجيا التي تمكننا من استخدامها فقط.

وأضاف، أنه في الاستخدام المحلي يفضل استخدام الغاز عن الهيدروجين، بالإضافة إلى أن الطاقة الجديدة والمتجددة تقلل جودة الشبكة القومية المحلية للكهرباء، وذلك بسبب أن الشبكة تتأثر كمثال عند استخدام الطاقة الشمسية بسبب عدم استدامة ظهور الشمس، وهو ما يؤثر على جودة وكفاءة الشبكة.