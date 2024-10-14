سهر الصايغ تشارك بفقرة فنية في الندوة التثقيفية الـ 40 للقوات المسلحة

قدمت الفنانة سهر الصايغ فقرة فنية عن حرب أكتوبر المجيدة، برفقة مجموعة من الأطفال، وذلك خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ 40 للقوات المسلحة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويشهد الحفل حضور كل من، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وعدد من الوزراء وكبار رجال القوات المسلحة، ونخبة من القادة العسكريين وكبار الشخصيات الوطنية، إضافة إلى أبطال حرب أكتوبر الذين يشاركون في سرد تفاصيل معركة العبور والانتصارات التي حققتها القوات المصرية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

الندوة التثقيفية للقوات المسلحة الـ 40

بدأت فعاليات الندوة التثقيفية تحت عنوان «حكاية شعب» بآيات من إذاعة القرآن الكريم بصوت القارىء الشيخ محمد أحمد شبيب، وتم تقديم عرض تمثيلي شاركت فيه الممثلة سهر الصايغ والممثل محمد جمعة مع مجموعة من الأطفال حول تاريخ نصر أكتوبر المجيد، ثم عرض فيلم تسجيلي بصوت الفنان يحيي الفخراني حول الأوضاع بعد هزيمة عام 1967، ووقفة الشعب المصري خلف قيادته، حيث قام ملايين المصريين بالتبرع لصالح المجهود الحربي

كما قدم خلال الفيلم التسجيلي شهادات لعدد من قيادات وأبطال القوات المسلحة في حرب أكتوبر، حيث تحدثوا عن معركة “رأس العش” التي أوقعت خسائر كبيرة في قوات العدو الإسرائيلي، فضلا عن الضربات الجوية التي استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي في سيناء في إطار حرب الاستنزاف.