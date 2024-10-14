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الإثنين 14 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ضبط 2 مليون قرص دوائي داخل مخزن غير مرخص في إمبابة

أرشيفيه
أرشيفيه
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط مالك مخزن لتجارة الأدوية "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة إمبابة.
كانت قد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة مفادها قيام مالك مخزن لتجارة الأدوية "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة إمبابة، بحيازة كميات من الأدوية ومستلزمات العمليات الجراحية غير المصرح بتداولها وكذا قيامه بحجب أدوية من نواقص السوق المصرى بقصد التلاعب فى أسعارها لتحقيق أرباح مادية غير مشروعة.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم إستهدافه وضبطه وعثر بداخل المخزن المُشار إليه على "2 مليون قرص أدوية طبية مختلفة الأنواع 500 ألف عبوة محاليل طبية بدون مستندات دالة على مصدرها، 500 ألف أمبول تخدير بدون مستندات دالة على مصدرها، 750 أمبول لأدوية طبية مختلفة الأنواع".

 وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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