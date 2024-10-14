مدير منظمة الهيدروجين: مصر بذلت جهودا كبيرة في مجال الطاقة النظيفة

قال جوناس موبيرج المدير التنفيذي لمنظمة الهيدروجين الأخضر، إنه لدينا مصدر طاقة متجدد ولا يساعد على الانبعاثات الضارة، مشيرا إلى أن الهيدروجين هو الحل الأمثل.

وتابع، في مداخلة عبر زووم خلال ندوة المجلس المصري للشئون الخارجية والمنعقدة الآن تحت عنوان "مبادرة الهيدروجين في مصر.. جسر بين الفرص والتحديات"، أن مصر بذلت جهود كبيرة في مبادرة الهيدروجين الأخضر والطاقة النظيفة، ويمكنها ان تكون مركزا كبيرا للهيدروجين، مشيرا إلى أن هناك مناطق عديدة من العالم تحتاج جهودا كبيرة لتخفيض الانبعاثات، وأن بعض الدول لم تبدأ بالأساس في تخفيض الانبعاثات الضارة.

واكد، أن الاعتماد على الهيدروجين الأخضر يحتاج الكثير من التمويل من أجل العمل، وهناك تحديات كبيرة في هذا المجال، منوها أن مصر لديها مصادر للطاقة غير النظيفة ولكنها اقل من أوروبا، كما انها قامت بجهود رائعة في مجال الطاقة النظيفة.