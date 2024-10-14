رئيس جامعة النيل يطالب بتطوير التكنولوجيا الخاصة بالطاقة النظيفة

قال الدكتور وائل عقل، رئيس جامعة النيل الأهلية، إنه يجب العمل على تطوير التكنولوجيا الخاصة بالطاقة النظيفة.

وأكد عقل خلال كلمته في ندوة المجلس المصري للشئون الخارجية والمنعقدة الآن تحت عنوان "مبادرة الهيدروجين في مصر.. جسر بين الفرص والتحديات"، أن جامعة النيل تعمل على تطوير هذه التكنولوجيا والتقنيات، وتركز على الابتكار والإبداع وتطوير المشروعات البحثية العلمية والدراسات العليا.

وتابع رئيس جامعة النيل الأهلية، أن الجامعة لديها مراكز بحثية تركز على التكنولوجيا، وأصبحنا نركز بشكل أكبر على الاهتمام بالطاقة الخضراء.

وأضاف عقل، أن الجامعة تركز خلال المرحلة المقبلة على قضايا المياه والبيئة، وأن الجامعة تسعى إلى نظام بيئي كامل ونظيف وتعمل على تطبيق نتائج الأبحاث داخل الحرم الجامعي، من أجل زيادة الإبداع والابتكار.