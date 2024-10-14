مزادات عالمية| لوحة لـ هوكنى تحقق مبيعات 37.5 مليون جنيه إسترلينى

يحرص موقع "البوابة نيوز" على تقديم لقرائة حركة المزادات الفنية العالمية، حيث شكلت لوحة للفنان ديفيد هوكني من ستينيات القرن العشرين أكثر من ثلث إجمالي مبيعات الأعمال الفنية المعاصرة المكونة من 23 قطعة في دار سوثبي للمزادات ، والتي حققت 37.5 مليون جنيه إسترليني (بما في ذلك الرسوم)، مقابل تقديرات ما قبل البيع بين 34 مليون جنيه إسترليني و47.5 مليون جنيه إسترليني .

الأعمال الفنية المعاصرة

و كانت لوحة "لاربوا، سانت ماكسيم" لهوكني (1968) نجمة المزاد، حيث بيعت بمبلغ 11.5 مليون جنيه إسترليني (13.2 مليون جنيه إسترليني مع الرسوم) أعلى من تقديرها الذي تراوح بين 7 و10 ملايين جنيه إسترليني، وذلك بفضل العديد من المزايدين المستمرين، وذلك حسبما ذكرتة صحيفة " theartnewspaper".

وحقق عمل بلا عنوان لويليام دي كونينج ثاني أعلى سعر في المزاد، وإن كان أقل بكثير من 2.7 مليون جنيه إسترليني (3.1 مليون جنيه إسترليني مع الرسوم) وأعلى بقليل من تقديرها الذي تراوح بين 3 و4 ملايين جنيه إسترليني.

وقد أحدثت سترة واقية من الرصاص تحمل علم المملكة المتحدة من تصميم الفنان بانكسي ضجة في المزاد، حيث بيعت بمبلغ 650 ألف جنيه إسترليني (780 ألف جنيه إسترليني مع الرسوم)، وهو ما يزيد على ضعف تقديرات ما قبل البيع التي بلغت 200 ألف جنيه إسترليني و300 ألف جنيه إسترليني.

ولكن كان هناك نقص واضح في المواهب الشابة الناشئة، في غياب مبيعات دار المزادات The Now، التي أقيمت في السنوات السابقة. وتم دمج الفنانين الذين كانوا ينتمون إلى هذه الفئة في القوائم وحققوا نتائج جيدة، بما في ذلك لوحة Satan's Waitin' لسيسلي براون (2008) التي بيعت بمبلغ 640 ألف جنيه إسترليني (768 ألف جنيه إسترليني مع الرسوم).

وكان نحو نصف مقدمي العطاءات من منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (في السنوات السابقة كان نحو ثلث مقدمي العطاءات من المنطقة)، مع إقبال من المشترين من الولايات المتحدة وآسيا.

ومن بين الأعمال التي كانت متجهة إلى أماكن أبعد خطة أنسيلم كيفر "دير مورجينثاو " (2014) التي ذهبت إلى مشتر هندي مقابل 850 ألف جنيه إسترليني (مليون جنيه إسترليني مع التكاليف، تقديرًا يتراوح بين 600 ألف إلى 800 ألف جنيه إسترليني).

لم تكن ليلة قوية بالنسبة لهورفين أندرسون، الذي فشلت لوحته After a Road to Rome II (2006) (تقديرات سعرها من 600 ألف إلى 800 ألف جنيه إسترليني) في البيع، كما سُحبت لوحته Ball Watching IV من دار كريستيز.

لوحات فشلت فى تحقيق مبيعات

كما فشلت لوحة Broken Heart Bench للفنان يوشيتومو نارا في العثور على مشترٍ رغم تقديرات سعرها الواثقة التي تراوحت بين 2.5 مليون إلى 3.5 مليون جنيه إسترليني.