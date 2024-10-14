بسبب نقل الأسلحة إلى روسيا.. الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على إيران

فرض الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، عقوبات جديدة على إيران، شملت نائب وزير الدفاع الإيراني محمد رضا اشتياني وشركات طيران وأعضاء بارزين في الحرس الثوري، على خلفية نقل صواريخ وطائرات مسيرة إلى روسيا .

واعتمد المجلس الأوروبي اليوم عقوبات ضد سبعة أشخاص وكيانات من إيران. ويأتي هذا القرار بعد أن أعلن الاتحاد بالفعل في وقت سابق من هذا العام.

وركزت الجولة الحالية من العقوبات على "الأشخاص والكيانات المسؤولة عن تطوير ونقل الطائرات بدون طيار والصواريخ والتكنولوجيا إلى روسيا لدعم حربها ضد أوكرانيا، فضلا عن بعض الجماعات المسلحة".

وترتبط ثلاثة من الكيانات الخاضعة للعقوبات بشركات طيران إيرانية، بما في ذلك خطوط ساها إيرلاينز الجوية، وماهان إير، وإيران إير، بالإضافة إلى شركتين لوجستيتين.

وبحسب بيان الاتحاد، فإن "هذه الشركات مسؤولة على التوالي عن نقل وتوريد طائرات بدون طيار ومكونات وتقنيات إيرانية الصنع، من خلال شبكات المشتريات الدولية، لصالح روسيا في حربها ضد أوكرانيا".

وفرضت عقوبات إضافية على شركتين تعملان في إنتاج الوقود الدافع المستخدم لإطلاق الصواريخ والقذائف.

كما سيتم فرض العقوبات على الشركات المتداولة في الاتحاد الأوروبي، مثل "صناعات الطائرات الإيرانية" ومنظمة صناعات الطيران الإيرانية. وستخضع هذه الشركات لتجميد أصولها ومنعها من السفر إلى الاتحاد الأوروبي، ويحظر إقامة علاقات اقتصادية معها بشكل مباشر أو غير مباشر.

ونفت إيران مرارا وتكرارا الاتهامات المتعلقة بإرسال صواريخ باليستية إلى روسيا، خاصة منذ بداية الحرب في أوكرانيا، مؤكدة أن هذه الأسلحة لم تُستخدم ضد أوكرانيا.