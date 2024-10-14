قبل مواجهة موريتانيا.. تعرف على نتائج آخر 10 مباريات لمنتخب مصر خارج أرضه

يسعى منتخب مصر لمواصلة انتصاراته في تصفيات كأس الأمم الأفريقية عندما يواجه نظيره الموريتاني مساء الثلاثاء على ملعب الشيخ ولد بيديا بالعاصمة نواكشوط.

وحقق "الفراعنة" أكبر فوز لهم في هذه التصفيات خارج الديار أمام بوتسوانا براعية نظيفة في الجولة الثانية وسيكون فوزهم أو تعادلهم في مواجهة "المرابطون" جسر لعبورهم لنهائيات النسخة رقم 35 التي تستضيفها المغرب مطلع عام 2026.

ومنذ الخسارة أمام منتخب تونس على ملعب حمادي العقربي برادس في مستهل تصفيات نسخة 2019 بهدف طه ياسين الخنيسي، حقق اللاعبون نتائج إيجابية خارج القواعد ونجحوا في تحقيق 5 انتصارات، مقابل 3 تعادلات ولم يخسروا أي مباراة أخرى باستثناء مواجهة المنتخب الإثيوبي في تصفيات النسخة السابقة بهدفين دون رد.

وقد استعرض اتحاد الكرة من خلال موقعه الرسمي، تواريخ ونتائج وأهداف وملاعب وحكام آخر 10 مباريات فاز بها المنتخب المصري في تصفيات كأس الأمم الأفريقية:

12يونيو 2017: تونس 1 - 0 مصر (طه ياسين الخنيسي ق 48) الملعب الأولمبي برادس – الحكم بوشعيب الأحرش (المغرب).



16 أكتوبر 2018: إسواتيني 0 - 2 مصر (أحمد حجازي ق 19 – مروان محسن ق 53) ملعب مافوسو في مانزيني – الحكم محمود إسماعيل (السودان)



22 مارس 2019: النيجر 1 - 1 مصر (محمود حسن "تريزيجيه" ق 47 – أمادو موتاري ق 82) ملعب الجنرال سيني كونتشي في نيامي – الحكم رينج مالونج (جنوب السودان).



18 نوفمبر 2019: جزر القمر 0 - 0 مصر – ملعب إكوني مالوزيني – الحكم بيانفينو سينكو (كوت ديفوار)



17 نوفمبر 2020: توجو 1 - 3 مصر (محمد مجدي "أفشه" ق 18 – محمد شريف ق 32 – محمود حسن "تريزيجيه" ق 52 – إيلوم نيا فيدجي ق 3 + 90) ملعب كيجوي - الحكم عيسى سي(السنغال)



25 مارس 2021: كينيا 1 - 1 مصر (محمد مجدي "أفشه" ق 2 – حسن عبد الله ق 65) ملعب كازاراني في نيروبي – الحكم فيكتور جوميز (جنوب أفريقيا).



9 يونيو 2022 (المجموعة الرابعة): إثيوبيا 2 - 0 مصر (داوا هوتيسا ق 21 – شيمليس بيكلي ق 39) ملعب بينجو في ليلونجوي – الحكم جورجيوس جاتوجاتو (بورندي).



28 مارس 2023: مالاوي 0 - 4 مصر (طارق حامد ق 4 – عمر مرموش ق 16 – محمد صلاح ق 20 – أحمد مصطفى "زيزو" ق 49) ملعب بينجو في ليلونجوي – الحكم دحان بيدا (موريتانيا)



14 يونيو 2023: غينيا 1 - 2 مصر (سيرهو جراسي ق 26 – محمود حسن "تريزيجيه" ق 42 – مصطفى محمد ق 79) الملعب الكبير في مراكش – الحكم دانيال لاريا (غانا)



10 سبتمبر 2024: بوتسوانا 0 - 4 مصر (محمود حسن "تريزيجيه" ق 5 + 29 – محمد صلاح ق 56 – مصطفى فتحي ق 90) ملعب أوبيد إيتاني في فرانسيس تاون – الحكم عمر أرتان (الصومال).