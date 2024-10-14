غدًا.. الأهلي يرسل القائمة الرسمية لمواجهة العين الإماراتي في كأس إنتركونتيننتال

يرسل مسئولو النادي الأهلي غدا الثلاثاء إلى قائمة الفريق إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم استعدادا لخوض مباراة العين الإماراتي في بطولة كأس إنتركونتيننتال يوم 29 أكتوبر الجاري، باستاد القاهرة.

وتلقى النادي الأهلي خطابا رسميا من الاتحاد الدولي "فيفا" يفيد بأن غدا الثلاثاء، آخر موعد لإرسال قائمة الفريق التي ستخوض لقاء العين الإماراتي في كأس إنتركونتيننتال.

قائمة الأهلي لمواجهة العين الإماراتي

وعلمت "البوابة" أن قائمة الأهلي لمواجهة العين الإماراتي في كأس إنتركونتيننتال تضم 25 لاعبًا بعد استبعاد الثلاثي علي معلول وكريم فؤاد ومحمد هاني للإصابة.

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير- حمزة علاء.

خط الدفاع: خالد عبدالفتاح - عمر كمال عبدالواحد - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - يوسف أيمن - أشرف داري - يحيى عطية الله- كريم الدبيس.

خط الوسط: أكرم توفيق - مروان عطية - إمام عاشور - عمرو السولية - عمر الساعي – محمد مجدي أفشة - أحمد نبيل كوكا - كريم نيدفيد.

خط الهجوم: بيرسي تاو - رضا سليم - طاهر محمد طاهر - حسين الشحات – محمود كهربا - وسام أبو علي.

التفاصيل الكاملة لمواجهة العين

أصدر النادي الأهلي بيانا رسميا كشف فيه التفاصيل الخاصة بمواجهة العين الإماراتي في كأس إنتركونتيننتال قال فيه: في ضوء توجيهات رئيس النادي، حرص الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي، على الاستجابة لكل طلبات الأشقاء في الإمارات، فيما يخص ترتيبات المباراة، منها تخصيص المقصورة الزجاجية بالكامل لكبار المسئولين في نادي العين، بالإضافة إلى الأماكن المخصصة لمجلس إدارة الأشقاء في المقصورة الشرفية.

وتقرر تخصيص 2200 مقعد للجمهور الإماراتي، بالإضافة إلى 300 مقعد VIP، فضلًا عن الأماكن الخاصة بالبدلاء من اللاعبين وبقية الطاقم الإداري والطبي.

وجرى الاتفاق على التنسيق بخصوص الخدمات اللوجستية، فيما تحدد المران الرئيسي لنادي العين في الثامنة مساء يوم 28 أكتوبر الجاري باستاد القاهرة.

وفي نهاية الاجتماع وجه مسئولو نادي العين الشكر للسلطات على التعاون والتنسيق بالشكل الذي يعكس العلاقات الوطيدة بين الشعبين المصري والإماراتي.