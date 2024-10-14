مصر تحصد ذهبية العرب للناشئين 2024 في السنوكر بالرياض

حصدت مصر الميدالية الذهبية في بطولة العرب للناشئين 2024 في لعبة السنوكر، حيث تمكن النجم المصري معاذ المغربي لاعب نادي سموحة في السنوكر، أن يحصل على المركز الأول في البطولة، بالرغم تأخره في المباراة النهائية حتى اللحظات الأخيرة، إلا أنه تمكن من حصد اللقب بنتيجة 4-3.

وتعتبر بطولة العرب للناشئين في السنوكر، المشاركة الدولية الأولى للاعب معاذ المغربي، الذي أكد على أن تلك الانطلاقة تمثل حافزًا كبيرًا له، وفوزه بالبطولة سيكون دافعًا حقيقيًا لمواصلة الإنجاز، والمشاركة في كل البطولات الدولية.

معاذ المغربي

بطولة العرب للناشئين في السنوكر

وتمنى المغربي أن يحصد لمصر ميداليات وألقاب أكثر فأكثر خلال مسيرته، معلنًا أنه يتطلع للمشاركة في البطولات العالمية، والمنافسة باسم مصر في بطولة العالم.

وأقيمت بطولة العرب للناشئين 2024 في السنوكر، تحت رعاية رئيس الاتحاد العربي والمصري، عمرو الخرادلي، في العاصمة السعودية الرياض، وتحت إشراف الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر، بقيادة الدكتور ناصر الشمري.