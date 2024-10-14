انطلاق أتوبيس المكتبة المتنقلة الخاص بصندوق مكتبات مصر العامة

أعلن المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية إنطلاق أتوبيس المكتبة المتنقلة الخاص بصندوق مكتبات مصر العامة ، اليوم بالإشتراك مع مكتبتى مصر العامة بالزقازيق وفاقوس لمراكز وقرى محافظة الشرقية ، في الفترة من 14 : 24 أكتوبر الجارى ، وذلك في إطار خطة الدولة الإستراتيجية للمشاركة في بناء الإنسان المصري ، مؤكداً عن أهمية هذه المكتبات في نشر الوعي والمعرفة وتشجيع الأفراد من كافة الأعمار على تنمية عادة القراءة والإستفادة من المواد الثقافية بالمكتبة وزيارة الأماكن النائية المحرومة من المكتبات وتفعيل لدور المكتبة في نشر الوعي والمعرفة داخل محافظة الشرقية.

ومن جانبها أشارت رانيا حشيش مديرة مكتبة مصر العامة بالزقازيق إلى زيارة أتوبيس المكتبة المتنقلة الخاص بصندوق مكتبات مصر لمراكز وقرى محافظة الشرقية ، تهدف إلى تشجيع الأطفال على تنمية عادة القراءة والإستفادة من المواد الثقافية المتوفرة بالمكتبة ، مشيرة إلى أنه سيتم زيارة أتوبيس المكتبة المتنقلة لمركز الإبراهيمية - مركز أبوحماد - مركزالزقازيق - مركز ههيا - مدينة فاقوس - مدينة بلبيس - مركز ديرب نجم - مدينة العاشر من رمضان - كنيسة مارجرجس بكفر عطاالله سلامة ، وذلك بمشاركة العاملين بمكتبتى مصر العامة بالزقازيق وفاقوس ، ويتم تقديم مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والترفيهية للأطفال (مسرح العرائس - بازل - عرض أفلام تسجيلية - تلوين - مسابقات ثقافية - ألعاب ترفيهية - رسم على الوجه - ورش فلك - العاب منتسورى - العاب كشفية - ورش إسعافات أولية – ندوات ) للحضور بمحيط المكتبة المتنقلة.

وتجدر الإشارة إلى أن أتوبيس المكتبة المتنقلة الخاص بصندوق مكتبات مصر عبارة عن حافلة مكيفة تحتوى على كتب متنوعة تناسب جميع الفئات العمرية، وتهتم بمختلف العلوم واللغات وتحوي كراسي، وثلاجة، وكاميرا مراقبة، وكراسى مخصصة لذوى الإحتياجات الخاصة، و يتوافر بها شبكة إنترنت بكفاءة جيدة ، وتستخدم لتقديم خدمات المكتبة للقرى وضواحي المدن التي لا يتوافر بها مبان للمكتبة وتقدم خدمات ثقافية ومكتبية تشمل (قراءة واطلاع - عرض أفلام وثائقية ).