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الإثنين 14 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

السيسي لأبطال حرب أكتوبر: “متشرفين بوجودكم وشكرا إنكم قدمتم النصر لمصر في معركة الكرامة”

الرئيس السيسي خلال
الرئيس السيسي خلال الندوة التثقيفية
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رحب الرئيس عبدالفتاح السيسي،  بأبطال حرب أكتوبر، قائلًا: "بنرحب بيكم ومتشرفين بيكم وسعداء بوجودكم معانا، وبقولكم باسمي وباسم كل مصري متشكرين على معركة الشرف والكرامة اللي قدمتم فيها النصر لمصر، ربنا يديكم الصحة".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال تكريمه لأبطال حرب أكتوبر، خلال الندوة التثقيفية الـ 40 للقوات المسلحة، اليوم الأثنين: "كل اللي هقوله أن ربنا هيكافئكم لأننا مهما قلنا أو عملنا مش هنعرف نكافئ زي ما ربنا بيكافئ.. متشكرين جدًا".

تأتي هذه الندوة “تحت عنوان نصر أكتوبر 1973 حكاية شعب”.. وتضمن سلسلة الفعاليات الوطنية التي تهدف إلى تعزيز الروح الوطنية وتسليط الضوء على بطولات القوات المسلحة المصرية في حماية الوطن وتحقيق نصر أكتوبر.

وتشهد الندوة حضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وعدد من الوزراء وكبار رجال القوات المسلحة، ونخبة من القادة العسكريين وكبار الشخصيات الوطنية، إضافة إلى أبطال حرب أكتوبر الذين يشاركون في سرد تفاصيل معركة العبور والانتصارات التي حققتها القوات المصرية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

كما تتضمن الندوة عروضاً وثائقية وشهادات حية من أبطال الحرب، مما يعكس الدور الكبير الذي تقوم به القوات المسلحة في تحقيق الأمن والاستقرار لمصر ودعم جهود التنمية الشاملة .

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