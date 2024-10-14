الموافقة على إدراج 8 مدارس جديدة رسمية للغات بنطاق محافظة المنوفية

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، إدراج 8 مدارس جديدة رسمية للغات بنطاق المحافظة كأولوية قصوى لعام 2024/ 2025، وذلك في ضوء التنسيق الكامل بين المحافظة والهيئة العامة للأبنية التعليمية.

جاء ذلك بناء على خطاب محافظ المنوفية إلى الهيئة العامة للأبنية التعليمية للتوسع في إنشاء العديد من المدارس الرسمية للغات بما يساهم في تقليل الكثافة الطلابية والنزول بالسن واستيعاب أكبر عدد من الطلاب وإتاحة الفرصة أمام أولياء الأمور لإلحاق أبنائهم بهذا النوع من التعليم وتقديم خدمة تعليمية متميزة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالنهوض والارتقاء بقطاع التعليم.

وأشار محافظ المنوفية إلى أن المدارس تضمنت إنشاءات جديدة وإحلال جزئي وتوسعات ضمن مشروعات خطة الهيئة وهم( مدرسة المهندس محمد محمد محمد الخشن الرسمية – عبد العظيم السيد صالح الرسمية للغات – بركة السبع الرسمية للغات تعليم أساسي– مصر المتكاملة للغات بشبين الكوم -أبو مشهور الرسمية للغات – زاوية بمم الرسمية للغات – الفتح الرسمية للغات – الشهيد أحمد كمال عبد المجيد رواش الابتدائية ) مؤكداً أن قطاع التعليم يقع على رأس أولويات منظومة العمل كونه أحد الركائز الأساسية للبناء والتركيز على ما يهم المواطنين وتلبية مطالبهم واحتياجاتهم بشتى القطاعات انطلاقا من المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان المصري "

وقدم محافظ المنوفية الشكر للواء مهندس يسري سالم مساعد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون الهيئة العامة للأبنية التعليمية لمجهوداته في دعم خطط المحافظة للنهوض بالعملية التعليمية ، مكلفاً مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة بالمتابعة المستمرة لأعمال إجراءات طرح المدارس الجديدة وتذليل العقبات وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة لسرعة البدء في التنفيذ ودخولهم الخدمة في أسرع وقت لخدمة العملية التعليمية بالمحافظة، لافتاً إلى أنه لا يدخر جهداً في دعم المنظومة التعليمية واتخاذ أي قرار من شأنه رفع مستوى الخدمات المقدمة بشتى القطاعات بمختلف الأصعدة لتحقيق نهضة اجتماعية واقتصادية شاملة.

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