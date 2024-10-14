سفير السعودية بالأردن: ندعم ميزانية الأونروا لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها تجاه الفلسطينيين

قال السفير السعودي لدى الأردن نايف بن بندر السديري إن المملكة العربية السعودية حريصة على دعم ميزانية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها المالية من أجل تحسين الخدمات المعيشية والتعليمية والعلاجية للاجئين الفلسطينيين، إضافة إلى ما تقدمه من مساعدات للشعب الفلسطيني عبر القنوات الرسمية المعتمدة.



جاء ذلك خلال تسليم السفير السعودي لدى الأردن، اليوم /الاثنين/ شيك دعم برامج (الأونروا) وعملياتها في المنطقة، بحضور المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) فيليب لازاريني.

وأضاف السديري أن حرص المملكة يأتي بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، السعودي ومن منطلق حرصهما على دعم الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

وأوضح أن المملكة تكرس دائمًا كل إمكاناتها لدعم القضية الفلسطينية، مؤكدًا حرص السعودية على ضرورة تمكين (الأونروا) من تحمّل مسؤولياتها الاجتماعية تجاه اللاجئين الفلسطينيين، مشيدًا بجهود المفوض العام والأونروا في دعم الفلسطينيين والتخفيف من معاناتهم.

من جانبه قال المفوض العام للأونروا بالشرق الأدنى فيليب لازاريني إن أكثر من 650 ألف طفل في غزة خارج المدارس، ويعانون من صدمات نفسية شديدة ويعيشون بين الأنقاض، مشددًا على أن إعادة الأطفال في غزة إلى التعليم يجب أن تكون أولوية جماعية وعاجلة.

وأضاف أن قطاع غزة لا يستطيع أن يتحمل خسارة جيل كامل، ولهذا السبب استأنفت الوكالة بعض البرامج التعليمية، بجانب عملياتها المنقذة للحياة، لافتًا إلى أن غزة بعد عام من المعاناة العميقة والخسارة، أصبحت مكانًا لا يمكن التعرف عليه ومقبرة لعشرات الآلاف من الفلسطينيين، كثير منهم من الأطفال.

وأكد أن التجاهل الصارخ للقانون الإنساني الدولي والانهيار شبه الكامل للنظام المدني يشل الاستجابة الإنسانية في غزة، حيث أن بحرًا من الأنقاض حل محل الشوارع السابقة، حيث تشرد الآن جميع السكان تقريبًا، محذرًا من العواقب الوخيمة في حال تبني مشروعات القوانين الإسرائيلية المتعلقة بوقف عمل (أونروا).

وتابع أن العدوان الإسرائيلي الأخير في الشمال مثير للقلق بشكل خاص، حيث لا يوجد مكان آمن للذهاب إليه، وفي الجنوب، أصبحت الظروف المعيشية لا تطاق بينما تتأرجح غزة مرة أخرى على حافة مجاعة من صنع الإنسان.

وأعرب عن امتنانه بالتبرع السخي من المملكة العربية السعودية، قائلًا "إنه سيمكن الأونروا من مواصلة تنفيذ برامجها المختلفة بما في ذلك في مجالي التعليم والصحة ومن مساعدة لاجئي فلسطين الأشد عرضة للمخاطر في الضفة الغربية، التي تشمل القدس الشرقية، وغزة والأردن ولبنان وسوريا".

