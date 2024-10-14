حبس مدرس متهم بالتحرش بطفل داخل مدرسة بالمقطم

أمرت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، اليوم، بحبس مدرس تربية رياضية باحد المدارس الابتدائية، أربعة أيام على ذمة التحقيقات الموسعه التى تجريها النيابة في اتهامه بالاعتداء الجنسى على طفل داخل دورة مياه المدرسة.

وأمرت في نفس السياق بعرضه على الطب الشرعى، لبيان تعاطيه للمخدرات.

وأمرت النيابة بعرض الطفل علي الطب الشرعي لبيان صحة الواقعه، وما تعرض له الطفل من آثار الاعتداء، والتحفظ علي متعلقات المدرس وإرسالها للطب الشرعي، للتأكد من صحة ارتكابه الواقعه.

كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة داخل المدرسة، واستدعاء العاملين بالمدرسة لسؤالهم حول الواقعه، والتحرى حول سلوك المتهم.

والقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض علي مدرس تربية رياضية بإحدي مدارس اللغات بمنطقة المقطم، لقيامه بالتحرش بطالب داخل دورة المياه.

التحرش بطفل داخل المدرسة



تبلغ لقسم شرطة المقطم من النجدة بشكوى بمدرسة لغات - دائرة قسم شرطة المقطم .

بالانتقال والفحص تم التقابل مع سيدة تبلغ من العمر ٣٧ مهندسة، ومقيمة دائرة القسم ، وبصحبتها نجلها البالغ من العمر 6 سنوات، الطالب بالصف الأول الابتدائي بالمدرسة ، وقررت بتضررها من شخص يبلغ من العمر ٣٦ سنه، مدرس تربية رياضية بالمدرسة ومقيم دائرة القسم لقيامه منذ 3 أيام بالتحرش بنجلها حال تواجده بدورة مياه المدرسة وعثورها على آثار السائل

منوي ببنطاله من الخلف " تم التحفظ على البنطال " .

بمواجهة المشكو فى حقه .. أنكر ارتكاب الواقعة .

حرر محضر بالواقعه، وتم ضبط المتهم، وإخطار النيابة التي باشرت التحقيق.