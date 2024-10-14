محافظ كفر الشيخ يكرم 60 من الطلبة الحاصلين على دورات إنجليزي وبرمجة

‏كرم ، اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الإثنين، 60 من طلاب المدارس ،الحاصلين على دورات اللغة الإنجليزية والبرمجة في فترة الاجازة الصيفية، بمركز استدامة للتدريب والتطوير بديوان عام المحافظة، كمرحلة أولى.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أن الدورات تركز على تنمية مهارات الطلاب، وتحسين مهارات اللغة الإنجليزية الأساسية، بما في ذلك القراءة والكتابة والتحدث والاستماع، وتهدف إلى تعزيز قدرات الشباب وتجهيزهم بمهارات لغوية قوية، فضلًا عن تعزيز المهارات الرقمية بين الشباب والنشء وتزويدهم بالكفاءات اللازمة لتنمية مهاراتهم الرقمية.

وأكد محافظ كفرالشيخ، أهمية هذه البرامج في إعداد جيل قادر على التعامل مع التحديات الرقمية المعاصرة، وزيادة فرصهم في التعرف علي برامج الحاسب الآلي المختلفة، في إطار استراتيجية الدولة لرفع مستوى الكفاءة الرقمية لجيل المستقبل.

كما كرم محافظ كفرالشيخ، الحاصلين على دورة اللغة الإنجليزية، روان أحمد محمد أحمد حسن، فتحي أحمد فتحي أحمد، عبدالرحمن أحمد فتحي، فاطمة سعيد قطب عبدالفتاح، محمد إبراهيم محمد عبدالحميد، ندى عادل محمد المصلحي، إبراهيم عطية عبدالحميد عبد القوي، لين ماهر مسعود إبراهيم، محمد ماهر مسعود إبراهيم، نور ماهر مسعود إبراهيم، رؤى محمد حلمي السهيت، إياد أحمد السيد الجندي، مي باسم محمد علي، مالك سامي السيد إسماعيل، تقي الدين إسلام أحمد، أحمد رجب محمد أحمد أبو حجازي، سالي محمد عبدالجواد، محمد مراد فتحي غلاب، أحمد محمد أحمد مبارك، سما محمد أحمد مبارك، أحمد محمد رشاد، عادل السيد إبراهيم الدسوقي، إسلام علي السعيد، يوسف إبراهيم إبراهيم عمر، يوسف علاء مسعد، أحمد وليد عبدالرؤوف أحمد، محمد عبدالعزيز عبدالعاطي محمد، أسماء محمد عبدالعظيم، ريم فرج نظمى حموده، آلاء عبرنا راضي، أريج نجاتي أحمد بكر غازي، رنا رأفت محمد الدسوقي، أحمد طارق السعيد محمد، أمجد علاء الدين، محمود رمضان توفيق، محمد شوكت رجب غازي، مروة شوكت رجب غازي، أسماء محمد رجب نصر، أميرة محمد رجب نصر، هنا أحمد اسماعيل الشامي، منى محمود محمد المدبولي، يوسف محمد أحمد السيد، نورهان حسام اللواتي، عمرو طلحة سيد أحمد عبدالجواد، محمد عبدالسلام عبدالفتاح دياب، عبدالفتاح عبدالسلام عبدالفتاح دياب، محمود محمد عبدالجواد، سيف محمد زكريا عبدالرازق، عمر هلال عبدالهادي.

كما كرم الحاصلين دورة البرمجة، على سلمى أحمد محمد سليم، محمد أحمد محمد سليم، يوسف عماد السيد طه، مریم محمد رشاد الجنزوري، حمزة عماد السيد طه، معاذ أحمد محمد عبدالعليم، محمد محمد سليمان الدمرداش، تقى محمد سليمان محمد الدمرادش.

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