بالأسماء.. السيسي يكرم عددا من أبطال حرب أكتوبر

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم فعاليات الندوة التثقيفية الـ40 للقوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بانتصارات أكتوبر المجيد، وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة.

كما كرم الرئيس السيسي عددا من أبطال حرب أكتوبر المجيد.

وقائمة المكرمين من رجال حرب أكتوبر، جاءت كالتالي:

لواء أركان حرب محمد نبيه أحمد السيد..المشاه

لواء أركان حرب محمود محمد محمود البشري ..المدفعية

لواء أركان حرب أحمد مصطفى المغلوب ..مدرعات

لواء أركان حرب حمدى محمد صفوت احمد عطا ..مدفعية

لواء بحرى محمد صفوت أحمد عطا عبد المجيد ..بحرية

لواء طيار حمدى عبد الحميد ..جوية

لواء مسلم محمود متولى ..دفاع جوى

لواء يحيى عبد الحميد اللقانى..حرس الحدود

رقيب أول عبد الرازق سيد مصطفي ..

مشاه

رقيب رجب إبراهيم الدمياطى ..مشاه

جندى صموئيل مخلص رميس..مشاه

عبده عطية مباشر...مراسل عسكرى

وحضر فعاليات الندوة التثقيفية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وعدد من الوزراء وكبار رجال القوات المسلحة