اليوم.. العالم يشهد ظهور القمر الأحدب

تشهد بعض دول العالم اليوم اقتران القمر الأحدب المتزايد بكوكب زحل، المعروف بلقب “ملك الحلقات”، بدءًا من مساء اليوم الإثنين وطوال الليل، وسيظهر القمر وزحل قريبين للغاية من بعضهما، إذ سيفصل بينهما مسافة زاوية لا تتجاوز 0.1 درجة في منظر مميز يمكن مشاهدته في سماء الوطن العربي باتجاه الأفق.

وأوضح المهندس ماجد أبو زاهرة، رئيس الجمعية الفلكية بجدة، أن كوكب زحل سيبدو للعين المجردة كأنه نجم متوسط السطوع ولمن يملك منظارًا، يمكن رؤية القمر وزحل معًا داخل مجال الرؤية أما بالنسبة لمن يستخدم تلسكوبًا متوسط الحجم، فلن يظهر زحل بحلقاته الشهيرة في أفضل صورة، حيث إنها مائلة حاليًا بزاوية قدرها 3.7 درجة، مما يجعلها تبدو نحيلة مقارنةً بالسنوات السابقة عندما كانت زاوية الميل أكبر.

وستشهد أجزاء من المنطقة الشرقية للسعودية، بالإضافة إلى الإمارات واليمن وسلطنة عمان، حدثًا نادرًا وهو احتجاب كوكب زحل خلف القمر، وهذه الظاهرة تحدث عندما يمر جسم سماوي أمام جسم آخر، مما يؤدي إلى اختفائه لفترة قصيرة عن الرؤية، ويطلق مصطلح “الاحتجاب” على هذه الظاهرة عندما يمر القمر أمام أحد النجوم أو الكواكب في نطاق دائرة البروج.