إحالة المتهمين بالتنقيب عن الآثار في عين شمس إلى الجنح

قرارات جهات التحقيق المختصة إحالة رجل وسيده لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار بعين شمس الي محكمة الجنح.

كانت قد ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على رجل وسيدة أثناء تنقيبهم عن الآثار داخل أحد العقارات بدائرة قسم شرطة عين شمس.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (مالك محل- ربة منزل) بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات الكائنة بدائرة قســـم شرطة عين شمس.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال قيامهما بأعمال الحفر بالعقار المشار إليه ، وعُثر بداخله على (حفرة بقطر متر ونصف وعمق 10 أمتار )، وبحوزتهما أدوات التنقيب وبمواجهتهما إعترفا بقيامهما بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار باستخدام الأدوات المضبوطة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.