إحالة مهندس شبكات يوزع خدمات الإنترنت بدون ترخيص للجنح

امرت جهات التحقيق المختصة إحالة مهندس لاتهامه لإدارته شبكة لتوزيع خدمات الإنترنت على المواطنين بدون ترخيص بالسلام الي محكمة الجنح.



كانت قد نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، فى ضبط مهندس لإدارته شبكة لتوزيع خدمات الإنترنت على المواطنين بدون ترخيص بالسلام.



حيث أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (مهندس) بإنشاء وتشغيل شبكة لإعادة توزيع الإنترنت نظير مبالغ مالية من المواطنين بدون تصريح من الجهات المختصة بالمخالفة للقانون، متخذًا من أحد العقارات بدائرة قسم شرطة السلام ثان بالقاهرة مسرحًا لمزاولة نشاطه.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بالعقار المشار إليه، وعُثر بحوزته على (الأجهزة المستخدمة فى إدارة الشبكة المشار إليها)، وبمواجهته اعترف بنشاطه وحيازته للمضبوطات بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.