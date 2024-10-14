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الإثنين 14 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

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ألمانيا تقدم 113 مليون يورو مساعدات إنسانية دعما للبنان في مواجهة الأزمات

مساعدات ألمانية إلي
مساعدات ألمانية إلي لبنان
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أعلنت السفارة الألمانية بالقاهرة عن تقديم ألمانيا مساعدات إنسانية إلى لبنان بقيمة 113 مليون يورو خلال عام 2024، منها 81.3 مليون يورو مخصصة لبرنامجي الأغذية العالمي والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

 وأعلنت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، عن تقديم 62 مليون يورو كاستجابة سريعة لتفاقم القتال في لبنان، وذلك خلال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

كما خصصت ألمانيا 5 ملايين يورو لصندوق لبنان الإنساني، وذلك ضمن خطة الطوارئ للتعامل مع الاحتياجات المتزايدة، بالإضافة إلى زيادة التمويل المخصص للمفوضية السامية وبرنامج الغذاء العالمي لتصل مساهمة ألمانيا إلى 30.6 مليون و50.7 مليون يورو على التوالي.

كما  تم تخصيص 10 ملايين دولار للبنان من الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ.

وفي القطاع الطبي، قدمت ألمانيا 2.2 مليون يورو لدعم الصليب الأحمر اللبناني عبر الصليب الأحمر الألماني، بهدف تعزيز خدمات الطوارئ ونقل الدم. كما دعمت تشغيل أربع عيادات متنقلة بالتعاون مع "مالتيزر الدولية" ومنظمة فرسان مالطا، موجهة لدعم النازحين في جنوب لبنان.

وأشارت السفارة إلى أن ألمانيا مستمرة في تمويل مشاريع تهدف إلى تحقيق الاستقرار والتنمية الانتقالية في لبنان، مؤكدة على أهمية الالتزام الكامل بالقوانين الإنسانية الدولية في مناطق النزاع.

 

السفارة الألمانية بالقاهرة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين برنامج الغذاء العالمي عيادات متنقلة مساعدات إنسانية مساعدات إنسانية لدعم لبنان