وفد "كيوشو اليابانية" في زيارة لجامعة عين شمس

استقبلت غادة فاروق نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والقائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وفد رفيع المستوي من جامعة كيوشو اليابانية برئاسة الدكتور شوجي شيميزو نائب رئيس جامعة كيوشو للشؤون الدولية بمعهد الدراسات الآسيوية والأوقيانوسية، وذلك لبحث سبل توسيع واستثمارالتعاون بين الجامعتين في مجالات الطب، الهندسة، الحاسبات والمعلومات، اللغات ، الآداب وطب الأسنان .

والقت فاروق الضوء علي كليات الجامعة و تخصصاتها كما تحدثت عن الجامعة وكونها تضم ٢٠ كلية ومعهد ، ٢٥٠ ألف طالب و ١٠ آلاف طالب وافد؛ موضحة ان جامعة عين شمس لديها العديد من الاتفاقيات والشراكات الدولية وخاصة في آسيا ولا سيما أنه قد تم التعاون مسبقا مع جامعة كيوشو.

تضمن اللقاء تعريف بكليات الجامعة المختلفة ، كما تم عرض تعريفي بجامعة كيوشو اليابانية.

حضر اللقاء من جانب جامعة عين شمس سلوي رشاد عميد كلية الألسن ، نجوي بدر عميد كلية الحاسبات والمعلومات ، ا.د حنان كامل عميد كلية الآداب ، كريم البطوطي عميد كلية طب الأسنان، شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي وعدد من أعضاء هيئة التدريس