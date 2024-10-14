الكرملين: قرار حضور بوتين لقمة العشرين في البرازيل لم يتخذ بعد

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)دميتري بيسكوف، اليوم "الإثنين"،إن القراربشأن الزيارة المحتملة للرئيس الروسي إلى البرازيل لحضور قمة مجموعة العشرين في منتصف نوفمبر المقبل لم يتم اتخاذه بعد.



وقال بيسكوف - في تصريحات صحفية- "لم يتم اتخاذ أي قرار بعد بشأن مشاركة بوتين في قمة العشرين في البرازيل"،إلا أنه أكد أيضا انفتاح الرئيس الروسي على أية اتصالات دولية، وفقا لوكالة أنباء /تاس/ الروسية.

وشارك بوتين في قمة العشرين في نوفمبر 2023 عبر اتصال مرئي، في أول لقاء له مع الزعماء الغربيين منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وتسلمت البرازيل رئاسة مجموعة العشرين لعام 2024 بدلا من الهند ومن المقرر أن تعقد قمة لعام 2024 في الفترة من 18 إلى 19 نوفمبر في ريو دي جانيرو، على أن تتسلم جنوب إفريقيا رئاسة المجموعة لعام 2025، تليها الولايات المتحدة عام 2026.