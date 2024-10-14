نتنياهو يجري مشاروات أمنية محدودة بمشاركة عدد من الوزراء ورؤساء الأجهزة

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء اليوم الإثنين، إن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، يجرى مشاورات أمنية محدودة في الكيريا بتل أبيب هذا المساء بمشاركة عدد من الوزراء ورؤساء الأجهزة الأمنية.

وهدد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي باللغة العربية، أفيحاي أدرعي، اليوم الإثنين، سكان 25 قرية في جنوب لبنان، وطالبهم بإخلاء منازلهم فورا.

وذكر جيش الاحتلال في بيان القرى التالية: البرغلية، قاسمية، النبي قاسم، مطرية الشومر، الخرايب، مزرعة كوثرية الرز، أنصار، بابلية، دير تقلا، عدلون، أنصارية، مروانية، زفتا، بفروة، حبوش، النبطية، سجد، جباع، عنقون، بنعفول، قناريت، زيتا، عرنايا، مزرعة مطرية جباع، طنبوريت.

وادعى بانه: من أجل سلامتكم عليكم إخلاء منازلكم فورًا والانتقال فورًا إلى شمال نهر الأولي، لضمان سلامتكم، يجب عليكم الإخلاء دون تأخير".

وتابع "يحظر عليكم التوجه جنوبًا، أي تحرك نحو الجنوب قد يشكل خطرًا على حياتكم، سنقوم بإبلاغكم في التوقيت المناسب للعودة إلى منازلكم حال توفر الظروف الملائمة لذلك".