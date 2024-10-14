منافس الأهلي في دوري أبطال أفريقيا.. شباب بلوزداد يفسخ عقد مدربه

أعلن نادي شباب بلوزداد الجزائري، فسخ التعاقد مع الفرنسي كورينتين مارتينيز المدير الفني للفريق بالتراضي خلال الساعات الماضية بسبب تراجع النتائج.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي شباب بلوزداد الجزائري على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بيانا قالت فيها: بعد اجتماع إدارة شباب بلوزداد أمس بالمدرب كورونتين مرتينز، تم الاتفاق رسميا على فسخ التعاقد بالتراضي بين الطرفين.

وقاد المدرب الفرنسي كورينتين مارتينيز فريق شباب بلوزداد في 4 مباريات بالدوري الجزائري خلال الموسم الحالي فشل في تحقيق اي فوز محققا 3 تعادلات وهزيمة.

ويتواجد فريق شباب بلوزداد الجزائري في مجموعة الأهلي بدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا بالإضافة إلى ناديي ستاد أبيدجان، أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي.

رئيس شباب بلوزداد يتحدث عن مواجهة الأهلي

وتحدث مهدي رابحي رئيس نادي شباب بلوزداد الجزائري، عن قرعة دوري أبطال إفريقيا، والتي أوقعت فريقه في المجموعة الثالثة رفقة النادي الأهلي.

وقال مهدي رابحي رئيس نادي شباب بلوزداد الجزائري في تصريحات تليفزيونية: مواجهة الأهلي تظل صعبة في دوري أبطال إفريقيا ومواجهة خاصة أمام بطل القارة.

وواصل مهدي رابحي: مجموعة شباب بلوزداد الجزائري في دوري الأبطال بوجود الأهلي واورلاندو وستاد ابيدجان ستظل صعبة وشرسة، وبإذن الله شباب بلوزداد سيتأهل مع الأهلي إلي الدور المقبل بدوري أبطال إفريقيا، والكرة في إفريقيا تتطور والمنافسة شرسة للتأهل الي ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وزاد: علاقتنا مع الأهلي أخوية وكل ما يحدث في الملاعب تنافس فقط، ووجود اورلاندو الجنوب إفريقي وستاد أبيدجان يصعب بالطبع من المجموعة في دوري أبطال إفريقيا.