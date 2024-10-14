وكيل صحة البحيرة يتفقد سير العمل بالمركز الطبي بوادي النطرون

واصل الدكتور السيد أحمد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، جولاته المرورية بمركز وادى النطرون، حيث مر على المركز الطبي، وذلك لمتابعة سير وانتظام العمل ومتابعة الإنضباط الإدارى والإطلاع على كافة أشكال العمل، والإطمئنان على تقديم الخدمات المقدمة للمواطنين بصورة جيدة.

وتفقد وكيل الوزارة، جميع أجزاء المركز ومتابعة العمل به.

وتفقد الإستقبال والطوارئ واطمأن على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، تواجد الفريق الطبي على رأس العمل.

كما تفقد وكيل وزارة الصحة، سير العمل بالعيادة والمعمل والصيدلية، واطمأن على توافر الأدوية والمستلزمات وغيرها.

وتابعت وكيل الوزارة، العمل بعيادة تنظيم الأسرة بالمركز، والإطلاع على السجلات الخاصة بالعمل، وقام بالتأكيد على القائمات على العمل بالعيادة بالتركيز على وسائل تنظيم الأسرة طويلة المفعول ، مثل اللولب، وحثهم على العمل على زيادة رفع مؤشرات الأداء ، والتأكيد على الرائدات الريفيات بضرورة الإهتمام بتكثيف التوعية للسيدات بتلك الوسائل طويلة المدى، كذلك تكثيف التوعية بخطورة الزواج المبكر.

كما مر على فرق المبادرات الرئاسية المختلفة التى تشملها حملة ١٠٠ يوم صحة ، وتابع سيادته عمل الفرق ، وتحدث مع السادة المواطنين المتواجدين أثناء إجراء الفحوصات الطبية لهم والتى تشملها المبادرات .

وشدد الدكتور السيد عبد الجواد، على أهمية الإنضباط الإداري فى الفترة الصباحية والنوباتجية، مؤكدا على أهمية سرعة الإنتهاء من صيانة أي أجهزة معطلة وإصلاح الأثاث، ومراجعة المخازن وسرعة الإنتهاء من الرواكد والكهنة بالمركز، ووضع خطة للإستخدام الأمثل لها، واستغلال كل ما هو متاح ترشيدًا للنفقات.

ووجه وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة، جميع العاملين بالمركز على العمل بشكل متميز ، من أجل تقديم كافة الخدمات الصحية للمواطنين بصورة متميزة.