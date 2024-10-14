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الإثنين 14 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط 7 أطنان لحوم ودواجن فاسدة بالجيزة

حملات محافظة الجيزة
حملات محافظة الجيزة
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شدد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتكثيف الحملات الرقابية لضبط الأسواق بالتنسيق مع مسؤلى الأجهزة الرقابية والأمنية لضبط المخالفات والتأكد من سلامة السلع المتداولة.
وفى ذلك الإطار نفذت مديرية الطب البيطرى بالجيزة  عدد من حملات الضبط والمتابعة للأسواق لمنع التلاعب بالأسعار وضمان سلامة اللحوم والدواجن والمصنعات والأسماك المتداولة لحفظ أمن وسلامة المواطنين.
واطلع المحافظ على جهود مديرية الطب البيطرى ونتائج الحملات التي شملت أحياء ومراكز ومدن ( بولاق الدكرور ، الوراق، امبابة ، العجوزة، البدرشين، اوسيم، الهرم.)
وأوضح التقرير أن الحملات نجحت فى ضبط 7 طن و 97 كجم لحوم ودواجن ومصنعات فاسدة وغير صالحة للإستهلاك الأدمى ومذبوحات خارج المجازر ، وتم تحرير14 محضر بالمضبوطات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها.

محافظة الجيزة ضبط 7 طن لحوم ودواجن غير صالحة للإستهلاك الأدمى الجيزة شدد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بولاق الدكرور الوراق امبابة العجوزة البدرشين اوسيم الهرم